Quale figura vedi per prima nell’immagine? Il test rivela il tuo stato d’animo!

Le emozioni sono incontrastabili quando sono così forti da alterare lo spirito. Nel test quale figura vedi per prima? Questo determinerà il tuo reale stato d’animo.

Stress e preoccupazioni possono contribuire a provocare uno stile vita che appesantisce il cuore, la mente e il fisico, a volte però i segnali sono così silenziosi da essere impercettibili. Nel test del giorno entri in gioco tu, l’obiettivo è: conoscere meglio te stesso! Il primo passo per farlo è capire cosa si prova, e attraverso quale figura vedi per prima nell’immagine potrai scoprire qualcosa che non ti saresti mai aspettato.

Un test visivo potrebbe cambiarti la giornata? Perché no, ogni giorno siamo continuamente tartassati da stimoli di qualsiasi natura, quindi anche un’analisi psicologica potrebbe far luce laddove c’è soltanto oscurità. Ovviamente si tratta di un gioco fatto di simbolismi. A volte è dietro le immagini più impensabili che si nascondono le voci del proprio Io interiore.

Ci sono due elementi che saltano all’occhio, il primo che analizziamo è il teschio. Questo è sullo sfondo dell’intera immagine. Lo si intravede con tutti gli elementi che lo compongono: occhi scavati rappresentati dai candelabri scuri, un naso prorompente e centrale con il busto della donna, e una fitta schiera di denti bianchi nelle candele.

Il secondo elemento è la donna in piedi, messa in una posizione frontale e scrutatrice dell’osservatore. I suoi abiti seguono gli effetti di contrasto in chiaro scuro della foto, sono bianchi e neri e ne contornano finemente la figura, tanto che ne risultano evidenti i dettagli persino nel vestiario.

Quale elemento hai visto per primo? La tua scelta condiziona e determina il tuo stato d’animo.

Test della figura, quale vedi? Ecco il tuo stato d’animo

Conoscere sé stessi fa parte di un processo intenso, doloroso e rivitalizzante. Quindi, se a volte capitano dei dubbi nei quali si pensa che si sta facendo qualcosa che non fa stare bene, non è un problema, ma fa parte della normalità. La cosa giusta è capire le proprie esigenze. Da questo test scoprirai cosa ti distrugge e cosa vorresti poter cambiare. Alla fine, ti dedicheremo anche qualche consiglio.

Ribadiamo che non si tratta di verità assolute, ma di un modo per capire sé stessi attraverso il simbolismo. La materia è ricca di significati e a volte riesce a scrutare verità sepolte nell’animo di ognuno.

Se hai visto per primo il teschio, stai vivendo un momento di ansia che non ti fa focalizzare sulle cose davvero importanti. Hai usato un ragionamento deduttivo, dal generale al particolare. Quindi, per ora sei in quella fase in cui tendi un po’ a fasciarti la testa prima del tempo, e ad osservare qualcosa che è più grande di te, ma che a volte neanche esiste davvero. Vuoi vivere libero, ma la confusione regna sovrana. Il risultato del test è che il tuo stato d’animo è quello di un sognatore! Consiglio: andare lontano e dritto verso i tuoi sogni è possibile, ma devi prima schiarirti le idee, e darti delle priorità. Ad esempio, iniziando a mettere te stesso prima di tutti.

Se invece ha visto per prima la donna al centro della foto ti senti molto deciso in quello che stai facendo per ora, ma a volte pecchi di rabbia. Si può avere difficoltà a provare sentimenti positivi, ma lasciarsi andare al nervosismo non darà giustizia alla tua forza d’animo. Hai usato un ragionamento induttivo, dal particolare al generale, quindi vai dritto al punto, ma bisogna vedere come si procede, il viaggio è più importante della meta. Il risultato del test è che il tuo stato d’animo è quello di un guerriero scarico! Consiglio: puoi superare qualsiasi ostacolo, ma mettere da parte la negatività è la cosa più importante in questo momento così importante della tua vita, fatto di vittorie e buoni propositi.