Ex gieffina “scalzata” dalla collega, il blogger affonda: “Presenza inutile”

Subbuglio in casa GF Vip, l’ex gieffina è stata scalzata dalla collega pronta a prendere il suo posto, intanto il blogger spara a zero su di lei.

Sempre più vicino l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Cresce il fermento a vista d’occhio a pochi giorni dall’apertura ufficiale della porta rossa, mentre impazzano le indiscrezioni sul cast. A piccole gocce il mattatore Alfonso Signorini sta dando qualche nome, ma la maggior parte dei protagonisti verranno svelati durante la prima puntata.

Questa stagione sarà ricca di novità ma anche di vecchie presenze ritrovate, come nel caso emblematico delle opinioniste. Una, Orietta Berti, è pronta a prendersi il suo posto nella poltroncina in studio coinvolgendo con la sua simpatia, l’altra, Sonia Bruganelli, torna più agguerrita che mai dopo aver dichiarato che non avrebbe ripetuto l’esperienza. La trepidazione cresce anche su tutti i programmi e “spin-off” legati a questa prossima edizione del GF Vip.

Come svelato da Alfonso Signorini in un suo recente post, cambiano i conduttori del GF Vip Party, l’approfondimento in streaming che segue le puntate del reality. Per l’occasione scendono in pista Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, entrambi volti amatissimi legati al programma. Ma cosa succede invece a Casa Chi?

Sophie Codegoni prende il posto di Rosalinda Cannavò, il blogger si scatena su di lei

C’è aria di cambiamento anche per un altro seguitissimo programma web collegato al GF Vip. Si tratta di Casa Chi, lo show legato al magazine diretto da Alfonso Signorini in cui vengono intervistati i vipponi protagonisti del reality. Uno dei volti e conduttrice dello spin-off è stata fino ad ora Rosalinda Cannavò, ex gieffina e attrice dagli occhi blu.

La vippona, però, è stata confermata come presenza nel nuovo cast di Tale e Quale Show, in partenza nella prossima stagione televisiva e dunque sarebbe troppo impegnata per proseguire con l’impegno. Ma chi subentrerà al suo posto? Le ultime indiscrezioni non lasciano dubbi: a sostituirla ci sarebbe Sophie Codegoni, già ingaggiata per un altro importante ruolo, quello della Bonas di Avanti un Altro. Insomma, per la bella futura sposa di Alessandro Basciano, nonostante il recente dramma vissuto, si apre un nuovo anno lavorativo ricco di impegni succulenti.

La cosa sembra aver reso molto felice il blogger Alessandro Rosica, meglio noto come l’Investigatore Social su Instagram. Nelle ultime ore l’esperto di gossip si è scatenato contro Rosalinda Cannavò, scagliandosi con parole durissime frutto di una consolidata antipatia. “Rosafinta io non ho Pupilli. Diciamo che la tua presenza lì era praticamente inutile e lo sai bene“, ha chiosato Rosica, rispondendo alle reazioni dell’attrice ai recenti gossip sui suoi impegni. “Tu con le bugie ci hai fatto carriera“, ha concluso poi l’Investigatore, portando alla luce vecchi rancori.