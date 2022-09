Dopo William, toccanti parole di Harry per la Regina Elisabetta: fiumi di lacrime

Il Principe Harry rompe il silenzio e, dopo il fratello William, dice addio alla nonna, la Regina Elisabetta con parole che fanno piangere.

Il Principe Harry, ancora in Inghilterra in attesa dei funerali della Regina Elisabetta che si terranno lunedì 12 settembre, affida ad un comunicato ufficiale il suo pensiero d’addio per l’amata nonna, scomparsa l’8 settembre, a 96 anni, dopo essere stata per 70 anni la guida politica, ma anche umana del Regno Unito.

Dopo le parole di William, arrivano così anche quelle di Harry che, con la moglie Meghan Markle, ha passeggiato verso Buckingham Palace con il fratello William e la moglie di quest’ultimo, Kate Middleton rendendo omaggio alla memoria della Regina Elisabetta e fermandosi a leggere i vari biglietti lasciati dai sudditi a cui ha rivolto un saluto.

Le parole d’addio del Principe William alla Regina Elisabetta:

Con un comunicato ufficiale, Harry che si è mostrato nuovamente accanto al fratello William dopo due anni, ha detto pubblicamente addio alla nonna in una toccante lettera che ha commosso il mondo. Parole che arrivano dopo quelle del padre Carlo che è salito al trono con il nome di Carlo III.

“Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel dolore per la sua perdita, viene in mente a tutti la bussola e la guida che è stata per molti, nel suo impegno verso il servizio e il dovere.

È stata ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste autentiche lungo tutta la sua vita e ora anche nella sua eredità eterna. Ricordiamo le parole che ha detto dopo la morte di suo marito, il principe Filippo, parole che possono dare conforto a tutti in questo momento: “La vita, è vero, consiste in separazioni finali come in primi incontri”.

Nonnina, sebbene questa separazione finale ci porti tanta tristezza, sarò sempre grato per tutti i nostri primi incontri: dalle mie prime memorie d’infanzia con te, al vederti per la prima volta come comandante in capo, fino al primo momento in cui hai incontrato la mia amata moglie e hai abbracciato i suoi adorati bisnipoti.

Ho a cuore questi momenti condivisi con te, e tutti i momenti speciali nel mezzo. Ci stai già mancando, non solo a noi, ma a tutto il mondo. E visto che parliamo di primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III. Grazie per il suo impegno a servizio. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Sorridiamo anche noi, sapendo che tu e il nonno adesso siete insieme, ed entrambi in pace”.