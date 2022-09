Test: aiuta i soldati a salvarsi e dimostra di essere un vero genio

Sei un vero genio? Risolvi il test dei soldati e avrai la possibilità di dimostrarlo. Dovrai essere furba ed evitare tutte le insidie

Quattro soldati vengono mandati in missione ma devono ritirarsi. Avrebbero dovuto conquistare una base militare nemica ma sono stati scoperti. Per questo motivo, sono costretti a tornare indietro e devono evitare che il numero li catturi. Per sfuggire ai soldati dell’esercito nemico, i quattro militari devono attraversare un ponte ma ci sono diverse insidie da prendere in considerazione.

Innanzitutto è già notte, quindi è buio e non c’è luce. Il ponte non è in ottime condizioni e serve una torcia elettrica per attraversarlo. Purtroppo i quattro soldati ne hanno soltanto una. Alcuni militari, che chiameremo A, B, C e D, hanno problemi fisici dopo lo scontro a fuoco con l’esercito nemico, quindi percorreranno il ponte con tempistiche diverse: A impiega un minuto, B perde due minuti, C ce ne mette cinque e D ha bisogno di dieci minuti per completare il percorso.

Per questo motivo, è evidente che, mentre due militari attraverseranno il ponte con la torcia, gli altri due procederanno ad una velocità minore. L’esercito nemico si avvicina sempre di più e i quattro soldati hanno soltanto 17 minuti per arrivare dall’altra parte, altrimenti verranno catturati ed uccisi. Come faranno a sfuggire ai nemici e a tornare alla base senza farsi catturare? Ragiona con calma, hai soltanto un minuto per rispondere, prova a fartelo bastare. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Questo test sembra impossibile perché, per ricavare la soluzione, bisogna fare diversi calcoli ma in realtà è più semplice di quanto tu possa pensare. Se sei d’accordo con questa affermazione vuol dire che hai già trovato la soluzione e hai risposto in maniera corretta. In questo caso è obbligatorio farti i nostri complimenti perché non è mai semplice risolvere un test del genere.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la soluzione, tra poco avrai la possibilità di scoprire la verità. Intanto ti consigliamo di allenarti di più con altri test simili a questo, in questo modo riuscirai anche tu a rispondere correttamente la prossima volta. Ti ricordiamo che questo test di logica e ragionamento non ha alcuna validità scientifica. Si tratta di un semplice passatempo che vogliamo proporre alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test. I quattro militari potranno attraversare il ponte senza correre rischi rispettando tre passaggi: