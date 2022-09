Non buttare più la bottiglia di vetro dei pelati! Basta uno spray e risparmierai un sacco di soldi

Se hai una bottiglia di vetro dei pelati finita, non buttarla: puoi riutilizzarla servendoti semplicemente di una bomboletta spray ed il gioco sarà fatto. Risparmierai così soldi ed aiuterai al contempo il Pianeta.

Buttare via ciò che abbiamo in casa è un vero spreco, in tutti i sensi. Innanzitutto lo è per noi, perché quando sosteniamo un costo poi non possiamo buttare via ciò che abbiamo comprato senza sensi di colpa.

E poi lo è anche per la tutela dell’ambiente, che viene così compromessa. Tutto, infatti, può inquinare, non solo la plastica, di cui si parla sempre tantissimo.

Un esempio tangibile? Il vetro, che è un materiale riciclabile al 100% e che soprattutto può essere riciclato senza essere compromesso in alcun modo.

Negli ultimi anni sono stati effettuati già tantissimi passi avanti in questo senso e quello che è accaduto ha sicuramente avuto un impatto positivo sulle nostre finanze, ma anche sul Pianeta.

Negli ultimi 25 anni, infatti, in Europa si stima che il fatto che le industrie abbiano riciclato grandi quantità di vetro abbia già ridotto le emissioni di CO2 del 74%. Ma la situazione può ancora migliorare.

Il vetro, infatti, non può essere solo riciclato: può essere anche riutilizzato. Qual è la differenza tra queste due azioni? Che nel primo caso si riutilizza un bene che è già diventato un rifiuto, nel secondo caso invece uno che ancora non lo è.

Detto ciò, sai che puoi riutilizzare le tue bottiglie di vetro dei pelati vuote, così da risparmiare soldi e da aiutare l’ambiente? Ecco come puoi fare.

Riutilizza così la tua bottiglia di vetro dei pelati vuota

Per riutilizzare una bottiglia di vetro dei pelati dovrai solo armarti di un colore acrilico dorato, di un paio di bombolette spray – una dorata ed una nera – e di un po’ di pazienza: questo “lavoro” non richiede tempo, ma sicuramente richiede una buona dose di precisione.

Per prima cosa, devi togliere l’etichetta, qualunque essa sia: la tua bottiglia deve essere completamente trasparente. Poi devi togliere anche il tappo e metterlo momentaneamente da parte. Attenzione: non devi assolutamente buttarlo, perché dopo ti servirà.

Dovrai a questo punto acquistare (anche sul web, a prezzo bassissimo), la carta biadesiva. L’importante è che questa possa essere incollata da entrambi i lati e che sia trasparente, tutto il resto è marginale.

Fatto ciò, dovrai prendere il tuo foglio e disegnarvi sopra – con l’aiuto della parte finale della bottiglia magari – un cerchio, che utilizzerai come riferimento.

Dovrai poi semplicemente prendere delle forbici qualsiasi e tagliare lungo le forme circolari che hai creato, ottenendo così un adesivo di forma rotonda.

A questo punto, potrai apporre l’adesivo rotondo sulla bottiglia, come se fosse una nuova etichetta insomma.

Qui entrerà in gioco la tua prima bomboletta spray, rigorosamente nera: non dovrai fare altro che passarla su tutta la bottiglia, etichetta compresa.

Ricordi che ti avevamo intimato di comprare una carta che fosse incollabile da entrambi i lati? Ecco perché: una volta spruzzata la bomboletta spray nera, dovrai staccare l’adesivo precedentemente attaccato a mo’ di etichetta.

Così facendo otterrai una bottiglia nera, ma con una “finestra” circolare davanti. Questo spazio così creato dovrà essere poi decorato. Come? Con del colore acrilico dorato.

Potrai infatti creare dei puntini di questo colore, che andrai a passare tutto intorno al cerchio, lasciando la parte centrale così com’è.

A questo punto puoi tornare a prendere il tappo della bottiglia. Avevamo consigliato, infatti, di non buttarlo per poterlo usare.

Puoi prendere l’altra bomboletta spray, quella dorata e passarla sopra, fino a ricoprirlo totalmente. Fatto ciò, ti servirà qualcosa di rotondo da applicare sopra, fino a creare una sorta di pomello.

Andrà benissimo anche una pallina di Natale piccola, a cui potrai però togliere la parte finale, cioè quella che va sull’albero per intenderci. Ti basterà incollarla sul tappo ed il gioco sarà fatto.

Dovrai semplicemente rimettere il tappo esattamente dov’era ed avrai finito. Potrai inserire all’interno della bottiglia qualsiasi cosa desideri, ma l’effetto ottico sarà ancora più bello se la usi per inserire cose come riso, cous cous, oppure cereali.

In ogni caso, se vuoi risparmiare anche sulla spesa, soprattutto alla luce del caro prezzi, ecco la nostra guida.

Comunque questo è l’esempio lampante di come il riciclo ed il riutilizzo creativo possano essere utili nella nostra quotidianità.