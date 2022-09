Hai scelto la compagnia aerea più sicura? Ecco le migliori al mondo

La scelta della compagnia aerea è sempre un grosso dilemma, ma sai qual è quella più sicura? Scopriamolo insieme.

Se stai per prenotare il tuo volo, sarai probabilmente curiosa di scoprire se la tua compagnia aerea rientra tra quelle più sicure.

Ovviamente sono diverse le compagnie sulle quali poter fare affidamento, non solo in termini di sicurezza, ma anche di comfort e puntualità.

Qual è la compagnia aerea più sicura?

AirlineRatings.com ha analizzato 385 diverse compagnie aeree per individuare le 20 più sicure al mondo. Per stilare la classifica, sono stati presi in considerazione una serie di fattori, tra cui il numero di incidenti gravi degli ultimi due anni e l’età dell’equipaggio.

Air New Zealand si è classificata al primo posto grazie a una serie di miglioramenti in materia di sicurezza apportati dall’ultimo rapporto, tra cui il monitoraggio in tempo reale dei motori degli aerei e un nuovo sistema di navigazione aerea. La compagnia aerea dispone inoltre di un equipaggio molto giovane. L’indagine ha tenuto conto anche del fatto che la compagnia opera in condizioni meteorologiche difficili e in ambienti remoti. Greg Foran, amministratore delegato di Air New Zealand ha così risposto: “Air New Zealand è molto onorata di ricevere questo riconoscimento, soprattutto in considerazione degli elevati standard di sicurezza a cui il settore aereo si attiene. Siamo in buona compagnia e ci congratuliamo con tutte le compagnie aeree presenti nell’elenco. La promessa di Air New Zealand è di portare avanti l’assistenz). Per fare ciò, dobbiamo portare avanti il nostro approccio alla sicurezza. Vogliamo che tutti tornino a casa sani e salvi ogni giorno”.

Ma quali sono le altre compagnia aeree entrate nella top 20? Qantas, la compagnia australiana, ha perso la prima posizione a causa di un incidente avvenuto all’aeroporto di Perth nel 2018. L’evento ha visto l’equipaggio di un 737, che era appena uscito da una pista, scontrarsi con un altro 737 che era in fase di decollo. Il rapporto relativo a questo incidente è stato presentato solo nel 2020, il che ha influito sulla classifica di sicurezza del 2021, facendo scendere Qantas al settimo posto. Etihad Airways, compagnia degli Emirati Arabi Uniti, si piazza al secondo posto, mentre Qatar Airways sale al terzo. Il resto della top 20 è composto da: Singapore Airlines, TAP Air Portugal, SAS, Qantas, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, American Airlines, Lufthansa, Finnair, Gruppo Air France/KLM, British Airways, Delta Air Lines, United Airlines, Emirates.