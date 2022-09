Hai lasciato qualche oggetto in aereo? Ti spieghiamo come recuperarlo!

Se ti dovesse capitare di lasciare qualche oggetto prezioso in aereo ti spieghiamo la procedura per recuperarlo.

Non è mai una sensazione bella quando ti accorgi di aver perso qualcosa di prezioso. Ma se lo hai smarrito a bordo di un aereo c’è la possibilità di recuperarlo?

Nella maggior parte dei casi le probabilità di riavere i propri effetti personali sono piuttosto scarse. Ma ci sono alcune cose che puoi fare per aumentare le tue possibilità di recupere il tuo caro oggetto.

Come recuperare il tuo oggetto rimasto in aereo

Una volta che sei sbarcata e ti accorgi di aver lasciato qualcosa a bordo dell’aereo, non dovresti perdere un minuto di tempo.

Come se volare non fosse già una seccatura, purtroppo dovrai anche rispondere a domande e compilare dei moduli per riavere il tuo oggetto. Ma vediamo nel dettaglio come procedere nel caso in cui ti dimenticassi qualcosa in aereo.

SE SEI ANCORA IN AEROPORTO TORNA AL GATE

Dopo la partenza dell’aereo, c’è ancora una piccola possibilità che quest’ultimo sia ancora al gate per la pulizia. Puoi anche chiedere a qualsiasi dipendente dell’aeroporto di chiamare il gate. Basta comunicare al dipendente il tuo numero di posto e lui o lei potrà recarsi a bordo e recuperare l’oggetto che hai lasciato a bordo. Tuttavia, tieni presente che non potrai salire e cercarlo da sola, a causa delle norme di sicurezza.

RECATI ALL’UFFICIO RITIRO BAGAGLI

Se non ti accorgi immediatamente di aver dimenticato qualcosa e ti trovi ancora in aeroporto, recati all’ufficio ritiro bagagli della compagnia aerea. In genere, gli oggetti smarriti vengono inviati lì una volta trovati sull’aereo. Tuttavia, consigliamo di recarsi di persona, invece di chiamare al telefono. Qui dovrai fornire alcune informazioni relative all’oggetto, come la data di smarrimento, la descrizione, il numero di volo, l’ultimo luogo in cui hai visto l’oggetto e i tuoi dati di contatto. A questo punto, se l’oggetto viene ritrovato, hai tre opzioni: potrai fartelo spedire a pagamento, trattenerlo in aeroporto per il ritiro, oppure chiedere alla compagnia aerea di buttarlo via.

CONTINUA A SEGUIRE I RECLAMI SEGNALATI

Ogni compagnia aerea ha una procedura diversa per quanto riguarda gli oggetti smarriti. Dopo aver segnalato l’oggetto e compilato i moduli richiesti online, è meglio contattare telefonicamente il reparto oggetti smarriti per monitorare il processo. L’addetto al servizio clienti potrà aggiornarti su qualsiasi informazione relativa al tuo prezioso.

NON DIMENTICARE I TRACKER

È possibile rintracciare un iPad, un computer o un iPhone utilizzando l’applicazione o il servizio di localizzazione “Trova il mio iPhone” per trovarne l’esatta posizione. C’è però un’eccezione: se hai lasciato il dispositivo in modalità aereo, questa funzione non funzionerà.