Il tuo bambino può salire in aereo? Solo se soddisfa questi requisiti

Sei sicura che il tuo bambino può a salire a bordo dell’aereo? Scopriamo insieme i requisiti necessari per il volo.

Coloro che lo hanno già fatto possono ammettere che non si tratta assolutamente di una passeggiata. Infatti decidere di portare il proprio bambino a bordo di un aereo è una decisione che va presa con estrema cautela.

La verità è che volare con un neonato può essere un gioco da ragazzi, se il bambino dorme per tutto il viaggio. Ma questa esperienza può trasformarsi in un vero incubo, soprattutto se il piccolo piange per tutta la durata del volo. La situazione peggiora se a causa delle turbolenze non lo si può tenere in braccio o se magari accade un piccolo incidente con il pannolino. A prescindere da ciò, non saprai come andrà a finire finché non sarai a 10 mila metri di altezza.

Un viaggio in aereo a misura di bambino

Portare un neonato in aereo non deve in alcun modo ostacolare i tuoi piani di viaggio. Che si tratti di una visita da parenti o di una vacanza vera e propria, ci sono alcuni fattori da considerare prima di portare un bambino in aereo.

Per esempio, quanti anni deve avere il bambino per volare? La maggior parte dei pediatri consiglia di portare a bordo neonati che abbiamo almeno 4 settimane di vita. Ma questa indicazione si riferisce solo ai bambini sani che ricevono il via libera dal pediatra. Meglio aspettare un po’ pi di tempo per i neonati prematuri e quelli con problemi respiratori o di altra natura.

È inoltre necessario verificare le politiche della compagnia aerea sui viaggi con neonati. Potrebbero avere un’età minima richiesta, che va dai 2 giorni alle 2 settimane di vita. In alcuni casi, i neonati non possono volare senza un certificato medico. Potrebbe anche essere necessaria una prova dell’età del bambino. Inoltre ricordiamo che i viaggi internazionali non sono possibili finché il bambino non ottiene un passaporto ufficiale.

Se l’idea di spendere un sacco di soldi per un biglietto aereo per un neonato non ti convince, potresti chiedere alla compagnia aerea con cui hai prenotato il volo la possibilità di ottenere una tariffa scontata. Molte compagnie aeree offrono sconti fino al 50% per i bambini sotto i 2 anni. Inoltre, se al momento dell’imbarco c’è un posto libero sull’aereo, potresti utilizzarlo per il tuo bambino.