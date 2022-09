Casereccia e strepitosa, questa versione della peperonata ancora ci mancava

Poco tempo per prepararla ma anche per cucinarla: la peperonata agrodolce è il contorno ideale per diversi secondi piatti

Un contorno veloce e pratico, che richiede poco lavoro manuale ma ha tanto sapore de regalarci? Semplice, la peperonata agrodolce. Una ricetta adatta per tutte le stagioni, anche se in realtà dà il suo meglio in estate quando i peperoni sono alla loro massima potenza.

Possiamo usare diverse varietà, anche se quello quadrato di Carmagnola è certamente il più indicato. Il sapore dolce del peperoni insieme a quello agro dell’aceto mitigato dallo zucchero crea un mix fantastica ed è l’accompagnamento adatto soprattutto per piatti a base di carne, ma anche per condire la pasta.

Peperonata agrodolce, buona anche con l’aceto balsamico

In questa versione della peperonata agrodolce abbiamo scelto l’aceto di vino rosso, ma ci sta benissimo anche l’aceto balsamico. Se abbuiamo comprato la bottiglietta con il dosatore, calcolate 3 puff di aceto e il sapore sarà fantastico.

Ingredienti:

4 peperoni grandi, gialli e rossi

100 g olive nere denocciolate

2 cipolle dorate

1 spicchio di aglio

4 cucchiai di zucchero semolato

2 bicchierini di aceto di vino rosso

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

Preparazione:

Semplice e automatica, questa ricetta. Cominciano a pulire i peperoni: spuntiamoli, laviamoli bene e apriamoli in due eliminando tutti i semini e i filamenti interni. Poi tagliamoli a falde non troppo piccole, perché tanto in cottura si restringeranno un po’. Cerchiamo di farle più o meno uguali, per una cottura uniforme.

Teniamo da parte i peperini per un attimo e passiamo al resto. Sbucciamo e laviamo le cipolle, quindi affettiamole finemente. Poi spelliamo anche lo spicchio di aglio, apriamolo in due per eliminare l’anima e teniamo da parte pure quello.

E adesso passiamo ai fornelli. Prendiamo un tegame basso e largo, cominciando a mettere l’olio extravergine, la cipolla affettate e l’aglio. Accendiamo a fiamma medio-alta e lasciamo rosolare cipolla e aglio insieme.

Quando hanno preso colore possiamo eliminare l’aglio e aggiungere subito i peperoni insieme allo zucchero semolato, ben distribuito nel tegame per insaporire tutto. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per 10 minuti.

A quel punto aggiungiamo anche l’aceto e le olive denocciolate. Togliamo il coperchio per far evaporare la parte alcolica dell’aceto e andiamo avanti con la cottura altri 20 minuti circa. Il tempo dipende della potenza dei vostri fuochi ma anche dallo spessore dei peperoni.

A metà cottura saliamo, dopo aver assaggiato, e controlliamo se la nostra peperonata agrodolce non si è asciugata troppo. Nel caso, aggiungiamo un mestolino di acqua calda. Quando la peperonata è pronta spegniamo: possiamo mangiarla subito oppure tiepida, è comunque strepitosa.