Francesco Totti, svelato il retroscena inedito raccontato da Gerry Scotti

Il presentatore lombardo ha rivelato poco fa un retroscena interessante che riguarda Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Continua ancora la saga Totti-Blasi ma stavolta entra in gioco uno dei più celebri presentatori della televisione italiana, Gerry Scotti.

Proprio così. Anche lui ha voluto dire la sua sulla storia che ha travolto il gossip dell’estate. L’annuncio della separazione è stato dato alcune settimane fa ma ancora oggi i media non smettono di parlare di loro. Tra indiscrezioni, presunti flirt e possibili tradimenti, i retroscena della relazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice de L’Isola dei Famosi continua nuovamente a sorprenderci. Ma stavolta è stato proprio Scotti a voler dire la sua. Scopriamo insieme i dettagli.

Gerry Scotti non si trattiene

Oltre a Totti e a Blasi, altre persone dello spettacolo sono volute intervenire su una delle relazioni vip più note degli ultimi anni. La coppia romana infatti è convolata a nozze il 19 giugno 2005 nella Chiesa Aracoeli di Roma, dove quel giorno si erano radunati migliaia di fan, che non aspettavano altro di festeggiare insieme al loro capitano il grande evento.

La coppia alcuni mesi più tardi ha accolto il loro primo figlio Christian, seguito due anni dopo dalla sorella Chanel. Mentre 6 anni fa è venuta al mondo Isabel, la piccolina di casa. Le celebrazioni nuziale si sono poi protratte lungo tutta la serata, circondati da amici, familiari e colleghi degli sposi. Tra questi anche l’amica di lunga data di Ilary, Silvia Toffanin, con la quale ha condiviso varie esperienze lavorative, inclusa quella di Passaparola, il programma targato canale 5 andato in onda al 1999 al 2008. Ed è proprio qui dove le due si sono incontrate per la prima volta, dando vita ad un’amicizia che dura tutt’ora.

Ilary è stata anche più volte invitata come ospite a Verissimo, la trasmissione Mediaset che la Toffanin conduce ormai dal 2006, succedendo a Paola Perego. Passaparola a quel tempo è stato uno dei programmi televisivi di maggior successo, sempre condotto dall’insostituibile Gerry Scotti, al momento impegnato con Caduta Libera, giunto ormai alla decima edizione. Proprio quest’ultimo è salito alla ribalta negli ultimi giorni, rivelando un retroscena che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi.

Secondo Gossip e TV, Gerry ha ricordato il primo incontro che ha avuto con Francesco nel backstage di Passaparola: “Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola… intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa… e gli dico: “E tu chi sei?”. “Francesco” mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. “E che ci fai qui?”. “Aspetto Ilary”. Scotti poi ha proseguito esprimendosi sul divorzio della coppia: “Ho vissuto la nascita della loro storia… speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa…”.