Quali errori rovinano i fichi? Ecco come sceglierli e conservarli al meglio

Scopri quali sono gli errori che fai più spesso con i fichi. Una volta appresi potrai godere al meglio del loro sapore.

Tra i frutti estivi e autunnali più amati di sempre ci sono i fichi. Dei frutti davvero dolci e saporiti che tutti amiamo gustare in modi diversi.

La loro bontà li rende infatti perfetti sia come frutto da gustare dopo i pasti che in insalata o per realizzare dolci e confetture diversi. Per poterli sfruttare al meglio, però, è molto importante non commettere alcuni degli errori più comuni ma in grado di rovinarne l’effetto.

Gli errori da non fare mai con i fichi

Che ti piacciano quelli più piccoli o quelli grandi e solitamente usati per le confetture, i fichi devono essere scelti e usati nel modo corretto.

Non conoscerli abbastanza, infatti, può portare a compiere dei passi falsi che, anche se all’apparenza possono sembrare del tutto innocenti, possono fare la differenza.

Prenderli a caso

Di fichi, come già accennato, ce ne sono diverse varietà. Inoltre la loro struttura è così delicata che sceglierli nel modo corretto è molto importante. In questo modo, infatti, dureranno più a lungo. Per non sbagliare è importante scegliere quelli panciuti e morbidi ma sodi. Se troppo molli, infatti, rischiano di essere troppo maturi e di durare poco.

Conservarli male è uno degli errori che si fanno con i fichi

Come già detto, i fichi si conservano con estrema difficoltà. In genere, infatti, possono stare in frigo per solo un paio di giorni che si estendono a 4 se si prendono ancora acerbi. Per questo motivo è importante prestare molta attenzione alla modalità, inserendoli in un contenitore ermetico o rassegnandosi ad usarli sotto forma di confettura o all’interno dei dolci.

Considerarli adatti solo ai dolci

I fichi sono dolci e piacevoli ma se inseriti in preparazioni salate possono fornire quell’effetto agrodolce estremamente piacevole e a cui farai fatica a resistere. Ottimi in insalata, sui crostini di pane, in abbinamento ai formaggi delicati o stagionati o all’interno dei ravioli, i fichi sanno dare il meglio di se in tutti i formati e in molte più preparazioni di quante pensi.

Ora che hai capito quali sono gli errori da non fare mai con fichi, esattamente come accaduto per quelli con l’anguria, avrai modo di godere di questi trucchi per molto più tempo. E il risultato sarà così particolare che sorprenderai tutti.