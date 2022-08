Stai andando a Roma e hai voglia di attività adrenaliniche? Prova queste!

Roma è molto di più di una città storica. Infatti, ci sono alcune attività adrenaliniche che devi assolutamente provare!

I turisti conoscono Roma soprattutto per le meravigliose attrazioni storiche, artistiche e culturali. Ma la città eterna offre molto di più, soprattutto per gli avventurosi.

Se hai voglia di qualche attività alternativa al tradizionale giro turistico, abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta!

Le attività adrenaliniche più memorabili di Roma

A Roma ormai si trova di tutto e di più, anche in termini di attività da svolgere durante il proprio soggiorno nella Capitale.

Ma noi vogliamo consigliarti alcune attività alternative e perfino adrenaliniche che sicuramente non ti pentirai di aver provato. Curiosa di scoprire quali sono? Qui di seguito troverai la lista.

FARE RAFTING NELLA CASCATA DELLE MARMORE

Se sei amante del brivido, dovrai aggiungerlo alla lista delle cose da fare a Roma. La cascata più alta d’Europa scorre attraverso il fiume Nera per 3 km di rapide di 4° grado, affiancate da panorami di vegetazione lussureggiante. Quando hai terminato, percorre alcuni dei sentieri che offre il Parco della Cascata delle Marmore, fermandoti se desideri, in alcuni punti di ristoro, che si trovano all’interno del Parco stesso.

PERCORRERE LA ZIPLINE PIU’ LUNGA E VELOCE DEL MONDO

Rocca Massima, nonostante sia un tranquillo borgo medievale, ospita un’adrenalinica zipline. Potrai sfrecciare su 2 chilometri di zipline a 730 metri di altezza sopra il pittoresco villaggio per godere di una vista mozzafiato sul paese e sulle piste vicine, con un picco di 160 km/h!

PROVARE IL PARAPENDIO TRA LE MONTAGNE DELL’APPENNINO

Se hai mai sognato di fare parapendio, questa e l’occasione ideale! Non c’è posto migliore di queste stupende montagne. Qui riuscirai ad ammirare i panorami da un punto di vista che potresti solo sognare.

FARE PARACADUTISMO A NETTUNO

Chi non hai desiderato fare paracadutismo almeno una volta nella vita? Perciò perché non provarlo nella splendida città eterna? Dopo essere salita a 4000 metri sarai in grado di l’adrenalina di una vita e una vista da sogno su Roma. Non dovrai fare altro che saltare! Inoltre per commemorare l’evento, riceverai un DVD del salto e un attestato di partecipazione.

SALTARE SSUL K2 AL PARCO ACQUATICO HYDROMANIA

Se hai voglia di una rinfrescatina, soprattutto in queste afose giornate estive, ti consigliamo il parco acquatico Hydromania, che offre attività di ogni genere: dalle sessioni di acquagym a una piscina con idromassaggio. Inoltre puoi anche usufruire di un’area spiaggia per rilassarsi. Se hai voglia di dare una svolta adrenalinica alla tua permanenza nel parco, prova il K2, ovvero degli scivoli da urlo che ti faranno fare un salto di 3 secondi!