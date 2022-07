Visita le 5 gemme nascoste di Napoli: non fartele scapppare!

By

Se stai pianificando di passare qualche giorno a Napoli ti consigliamo di visitare questi meravigliosi e affascinanti luoghi.

Napoli in questo periodo pullula di turisti, ma molti di loro spesso tendono a visitare le attrazioni turistiche più conosciute.

Però, ci sono alcuni luoghi meno celebri che vale la pena vedere. Proprio così. Anche una città come Napoli nasconde luoghi misteriosi e affascinanti.

Visita le gemme nascoste di Napoli

Ogni città ha delle gemme segrete che aspettano solo di essere scoperte e Napoli non fa eccezione. Ti renderai presto conto che questi luoghi sono profondamente legati all’anima della città.

Quindi se stai pensando di passare qualche giorno in quel di Napoli, ti consigliamo di dare un’occhiata a queste splendide gemme.

PARCO SOMMERSO DI GAIOLA

La Gaiola si trova per lo più sugli scogli, di fronte a due isolotti. Su una delle isole c’è una villa che si dice sia maledetta e quindi abbandonata. È il luogo perfetto da visitare se desideri prendere il sole nei mesi estivi più caldi. Il parco marino offre alcune delle acque più pulite d’Italia e un luogo ideale per sfuggire alla folla dei turisti. Con il divieto di pesca, molti pesci sono tornati a vivere qui, il che lo rende anche un luogo fantastico per lo snorkeling.

CASTELLO ARAGONESE DI BAIA

Il Castello Aragonese di Baia è un antico castello situato sulla baia di Pozzuoli. È ben tenuto e ricco di resti romani rinvenuti nell’area dei Campi Flegrei. È un gioiello di Napoli che vale la pena di vedere e che continua a incantare chiunque abbia l’opportunità di ammirarlo, anche solo dall’esterno. Anche se non è presente nella maggior parte delle guide turistiche, merita di essere visitato grazie alla sua magnifica vista, all’ottima posizione e al biglietto d’ingresso davvero economico.

STAZIONE ARTISTICA DI TOLEDO

Si tratta di un’altra gemma nascosta che non tutti conoscono. La stazione della metropolitana di Toledo spicca tra tutte ed è stata addirittura nominata la più bella stazione di transito d’Europa. Ad ogni livello è stato utilizzato un colore diverso che rappresenta un tema differente relativo alla città. Si trova sotto Via Toledo, nel quartiere spagnolo della città. Se hai tempo di esplorare anche le altre stazioni d’arte, prendi le linee 1 e 6 della metropolitana.

CHIESA DI SANTA LUCIELLA AI LIBRAI

Questa intrigante Chiesa si trova vicino alla famosa Via dei Presepi. Qui potrai visitare la cripta sotterranea, un tempo utilizzata come luogo di sepoltura. I membri del culto napoletano dei morti venivano spesso qui a pregare. Spesso offrivano preghiere soprattutto al “teschio con le orecchie”, sperando che questa curiosità anatomica fungesse da messaggero tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Il teschio è all’altezza del suo nome, poiché presenta due pezzi di cartilagine mummificata, uno su ciascun lato, che assomigliano a delle orecchie.

GROTTE DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE

È una tappa obbligata se sei alla ricerca di altre cose insolite da fare a Napoli. Certo, quando si è in vacanza non si ha così voglia di visitare un cimitero, ma fidati, ne vale la pena! Infatti, le Grotte del Cimitero delle Fontanelle sono tutt’altro che inquietanti. È un luogo nato da un culto dedicato alla cura dei morti antichi. Ospita una collezione di teschi risalenti alla peste del diciassettesimo secolo e di coloro che hanno perso la vita durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Fino alla seconda guerra mondiale, questo luogo era associato a dei tabù, ma poi è servito come rifugio dai bombardamenti.