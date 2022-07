“Una persona ossessionata da me dopo il GF Vip”: lo sfogo dell’ex vippona

L’ex vippona dell’ultimo Grande Fratello Vip si sfoga con i fan su Instagram raccontando di essere stata vittima di stalking, qualcuno era ossessionato da lei.

Il Grande Fratello Vip, si sa, è una vetrina incredibile per vecchi e nuovi volti che si affacciano nel mondo dello spettacolo. L’ultima edizione è stata sicuramente quella dei record, durata sei mesi con picchi di share non indifferenti. Sarà anche per questo che ormai, i personaggi in cerca di notorietà lanciano le loro candidature sperando di varcare la celebre porta rossa durante la prossima stagione.

Sono tanti i vipponi scelti da Alfonso Signorini che lo scorso anno hanno reso l’edizione vincente. Basta pensare al triangolo amoroso composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, che ha acceso la curiosità dei telespettatori e ha continuato a far parlare di sé anche dopo la fine del reality. Non da meno sono state le sorelle Selassié. Le princess hanno lasciato il segno con la loro eccentrica personalità fin dal primo giorno.

La più pacata di loro, però, si è rivelata quella con le carte in regola per vincere. Jessica ha convinto il pubblico con il suo temperamento pacifico e, probabilmente, anche con la sua sfortuna in amore. La storia con Barù che lei avrebbe desiderato, non ha mai avuto una realizzazione né dentro né fuori la casa, ma una volta uscita la sua popolarità era inevitabilmente aumentata.

“Ho avuto a che fare con gli stalker”, la princess Jessica racconta tutto

La notorietà, come sempre, ha anche un’altra faccia della medaglia. Ci si mettono di mezzo anche i social, che hanno reso i vip in generale molto più “terreni” e raggiungibili di quanto fossero un tempo. Basta spulciare tra le stories del proprio beniamino per scoprire cosa è intento a fare o in quale location si trova, fino a giungere poi ad informazioni più personali.

A quanto pare questo è proprio quello che è successo alla vincitrice del GF Vip, che nelle ultime ore si è lasciata andare ad uno sfogo molto diretto proprio sulla sua pagina Instagram. Nel corso di una diretta, la vippona ha parlato con i suoi legali Giulia e Giorgio, rivelando di essere stata vittima di atti persecutori da parte di un fan.

“Le persone famose hanno a che fare con gli stalker che spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite“, ha dichiarato la Selassié, spiegando che in questo modo queste persone diventano ossessionate. Così passano dall’avere una comunicazione a scoprire dove vivono, per poi finire agli atteggiamenti aggressivi. “Cambiano e lì iniziano anche a farti delle minacce, oltre che a riempirti di insulti” ha chiosato la princess, per poi concludere con un saluto ai suoi haters.