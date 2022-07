Torta light estiva pronta in meno di un’ora: senza burro e latte ma con sapore

Non ci servono il latte e nemmeno il burro per preparare la torta light estiva un dolce estivo delicato e buonissimo, pronto davvero in poco tempo: tutto da provare

Se d’inverno possono andare bene torte più caloriche e corpose, in estate siamo sempre alla ricerca della leggerezza.

Ecco perché la torta light estiva, pronta in meno di un’ora, è la soluzione ideale in ogni ora del giorno, a cominciare dalla colazione. Buona per noi, per i bambini, per tutti.

Torta light estiva pronta in meno di un’ora, conservazione e cottura

La torta light estiva pronta in meno di un’ora può essere conservata per 2 o 3 giorni sotto una campana di vetro avvolta da pellicola alimentare, oppure in un contenitore ermetico.

Ingredienti:

400 g di yogurt light

4 uova medie

60 g mandorle spellate

80 g di zucchero di canna

50 g di amido di mais

6 g di lievito in polvere

1 scorza di limone

1 baccello di vaniglia

Preparazione:

Partiamo dalle uova, separando i tuorli dagli albumi. Poi versiamo i tuorli in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero di canna cominciando a montare usando le fruste elettriche a velocità media.

Appena vediamo che tuorli e zucchero di canna iniziano ad amalgamarsi, aggiungiamo anche lo yogurt light e la scorza grattugiata di un limone biologico. Quindi continuiamo a mescolare sempre usando le fruste elettriche.

É arrivato il momento di insaporire con i semini della bacca di vaniglia, aperta in due nel senso della lunghezza. Poi versiamo anche l’amido di mais, setacciato insieme al lievito, e andiamo avanti a mescolare con le fruste. Infine tritiamo finemente con il cutter le mandorle spellate, fino a farle diventare una farina e uniamo anche queste.

A parte, sempre usando le fruste dopo averle lavate, montiamo a neve molto ferma gli albumi e aggiungiamoli con delicatezza al composto a base di tuorli mescolando lentamente dal basso verso l’alto. Dobbiamo usare una spatola in silicone, non le fruste, perché ci serve essere delicati.

La base della nostra torta light estiva è pronta, dobbiamo solo passare alla cottura. Prendiamo uno stampo da 24 cm, preferibilmente con cerniera laterale, e copriamo la base con carta forno. Poi versiamo il composto livellandolo.

Il tempo corretto di questo dolce in forno è di 40 minuti a 170°, facendo alla fine la classica prova dello stecchino prima di spegnere. Tiriamolo fuori e lasciamolo raffreddare direttamente nello stampo fino a quando arriva a temperatura ambiente.

Quando la torta è fredda, sganciamola cerniera e tiriamola fuori appoggiandola sul piatto di servizio. Possiamo spolverizzarla con zucchero a velo prima di portarla in tavola, ma è già ricca di sapore così.