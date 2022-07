Ludovica Valli, che spettacolo: ad Ibiza incanta con un look total green

Ludovica Valli spettacolare ad Ibiza: l’ex tronista di Uomini e donne incanta con un look total green assolutamente da copiare.

Capelli lunghissimi, fisico slanciato e in perfetta forma e un viso assolutamente perfetto reso magico dall’abbronzatura rendono Ludovica Valli ancora più bella. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre stata assolutamente meravigliosa anche se i fan sono convinti che lo sia diventata ancora di più nell’ultimo anno ovvero da quando è diventata mamma per la prima volta.

Ad Ibiza dove è solita trascorrere l’estate con il compagno Gianmaria Di Gregorio che lavora come General Manager di un’azienda tour operator che propone pacchetti vacanza proprio a Ibiza, Ludovica condivide tantissimo della propria quotidianità sui social. Meravigliosi i contenuti con la sua piccola Anastasia. Spesso, però, Ludovica pubblica post mostrando gli outfit che indossa per le sue uscite portando a casa sempre tantissimi complimenti. Tra i tanti look proposti, uno in particolare, ha conquistato tutti.

Ludovica Valli bellissima e sensuale con l’abito lungo e verde

Ludovica Valli che, a Milano, vive in una splendida casa con il compagno Gianmaria e la figlia Anastasia, ha incantato tutti pubblicando alcune foto in cui indossa un abito lungo totalmente verde. Un abito semplice e adatto al clima estivo che l’ex tronista di Uomini e Donne indossa perfettamente.

L’abito che ha conquistato tutti è quello che vedete qui in alto. Oltre ad esaltare il decolletè della Valli, l’abito presenta una profonda scollatura sulla schiena. Lungo fino ai piedi, morbido e adatto ad affrontare il caldo estivo, il vestito indossato da Ludovica è piaciuto tantissimo alle sue fan.

Ludovica, inoltre, oltre a mostrare il look si è lasciata andare anche ad una profonda riflessione.

“È proprio vero che il sole rigenera e mette di buon umore … qui indosso uno dei miei abiti preferiti per l’estate, vogliamo parlare di quanto sia bello questo colore? Mi fa impazzire!”, ha scritto Ludovica. “E’ bellissimo”, “Stupenda, questo vestito ti sta benissimo”, “Quanto sei bella”, “Troppo bello questo vestito ma anche te”, “Pazzesca”, “Bellissima Ludo, ti sta da dio, il verde poi è un altro dei colori che ti vedo molto bene addosso!!!”, scrivono le fan.