Spaghetti alle vongole: ecco gli errori che non dovrai più fare!

Scopri quali sono gli errori che probabilmente fai quando prepari gli spaghetti con le vongole. Evitarli ti aiuterà ad ottenere un risultato nettamente migliore.

Gli spaghetti con le vongole sono tra i primi piatti più apprezzati e che si è soliti realizzare anche a casa, sopratutto quando si hanno ospiti e poco tempo per preparare qualcosa di buono. Si tratta, dopotutto, di un piatto semplice, che si realizza in poco tempo e che è fresco e leggero abbastanza da soddisfare tutti. La scelta solitamente più indicata per un piatto da gustare tutti insieme nelle calde sere d’estate o quando, più semplicemente, si desidera gustare qualcosa di buono.

Se anche tu sei solita prepararli ma non riesci mai ad ottenere il risultato sperato, forse è a causa di alcuni errori che ti capita di commettere pur senza rendertene conto. Questo piatto, per quanto semplice nasconde infatti alcune insidie che è bene conoscere. Una volta appreso dove sbagli potrai infatti contare su un risultato del tutto diverso ed in grado di farti preparare la pasta con le vongole più buona di sempre. Ecco quindi, quali sono gli errori ai quali dovresti prestare attenzione.

Gli errori da non fare mai più quando prepari gli spaghetti alle vongole

Se gli spaghetti con le vongole sono uno dei tuoi piatti preferiti e sogni da sempre un risultato che sia alla pari con quello del ristorante, oggi scoprirai come basta evitare alcuni errori per ottenere ciò che desideri.

Imparando quali sono i passi da non compiere, potrai infatti ottenere una pasta davvero diversa ed in grado di soddisfarti fin dal primo assaggio.

Non pulire bene le vongole

Per quanto possa apparire assurdo, questo è un errore comune a molti. Se si acquistano vongole fresche è infatti fondamentale pulirle ed eliminare ogni minima traccia di sabbia. Lasciarne all’interno, infatti, renderebbe la pasta davvero poco gradevole e con quella grana sottile che durante il pasto rovina del tutto l’esperienza di gusto. Evitare questo errore ti porterà già a metà del successo di questo piatto.

Scuocere la pasta è uno degli errori degli spaghetti alle vongole

È importante che la pasta sia cotta a puntino. Metterla semplicemente a cuocere, quindi, non va affatto bene. Per un buon risultato devi ricordare di scolarla quando è ancora al dente in modo che durante il salto con le vongole non si scuocia. Questo è un passaggio essenziale quanto decisivo. Se sbagli con la cottura degli spaghetti, infatti, non ci sarà alcuna vongola a salvarti. Il piatto sarà decisamente rovinato.

Buttare l’acqua di cottura

L’acqua di cottura della pasta è indispensabile per legare quest’ultima al condimento. È quindi fondamentale non buttarla e scolare la pasta tenendone da parte sempre un po’. Così facendo, potrai contare su un primo ricco di gusto e mantecato al punto giusto. Esattamente come quello che ti è capitato di mangiare al ristorante e che ai suoi tempi ti ha fatta innamorare di questo primo piatto.

Ora che hai scoperto quali sono gli errori più comuni nella preparazione degli spaghetti alle vongole, esattamente come avvenuto dopo aver appreso gli errori che facevi con i falafel, potrai finalmente capire come muoverti ed evitare di commetterli.

Così facendo il tuo primo sarà così buono da ricevere i complimenti di tutti e da farti apprezzare il tuo piatto ad ogni assaggio.