Una Vita e Beautiful anticipazioni: una terribile verità e una fuga inevitabile

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dal 24 luglio al 30 luglio 2022. Scopriamolo insieme

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: cosa succederà nei nuovi episodi

Anticipazioni dalle prossime puntate in onda su Canale 5 di Beautiful. Liam Spencer rivela finalmente a Hope il suo ruolo nella morte di Vinny Walker.

Nelle prossime puntate di Beautiful Liam confesserà tutta la verità sul suo ruolo nella morte di Vinny. Nel frattempo Thomas vuole rivendicare la morte del suo amico e comunicherà a Bill che farà tutto il suo possibile per consegnare l’assassino alla giustizia. La discussione con lo Spencer Senior creerà un grande battibecco che indurrà il Forrester a pensare che ci sia Bill dietro la morte dell’amico.

Nel frattempo, come vi abbiamo già anticipato, Liam farà l’amara confessione a Hope, spiegandole come è avvenuto l’incidente. Racconta ad Hope che dopo essere successo il fattaccio è svenuto e che il padre Bill l’ha ricaricato in macchina per fuggire, lasciando così Vinny sul ciglio della strada.

Una Vita, anticipazioni: cosa succederà nei nuovi episodi

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederanno tantissime cose ai nostri protagonisti. Innanzitutto, Fabiana tenterà di convincere Ramon di incontrarsi per una merenda con lei, Servante, Lolita e il nipotino Moncho.

Ma Ramon non riesce ad incontrare Moncho perché le ricorda troppo suo figlio Antonito e il nipote ci rimarrà molto male. Per questo motivo Lolita e Ramon discutono animatamente, la nuora vorrebbe che il Palacios sia più presente nella vita del nipote.

Nel frattempo Alodia e Ignacio tornano a casa dei Dominguez e per Bellita, Josè Miguel e Maruxina la pace è finita.