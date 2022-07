Paura di usare i contanti all’estero? Non averne, segui questi consigli

Non sei sicura se o come utilizzare i tuoi contanti all’estero? Non aver timore, usali al meglio seguendo i nostri consigli.

Hai mai avuto paura di utilizzare i contanti all’estero? Anche se molte persone preferiscono oramai utilizzare solo ed esclusivamente la carta di credito, ci sono molte situazioni in cui l’uso del contante è inevitabile.

Tra mance, piccoli acquisti o un pasto in un piccolo ristorante rurale, sono tutte occasioni in cui spesso viene richiesto il contante.

Consigli per utilizzare al meglio i contanti all’estero

Magari stai cercando in tutti i modi di evitare qualsiasi situazione in cui non sia possibile pagare con la carta di credito, ma come accennato in precedenza, a volte non si riesce proprio a farne a meno.

Per questo motivo vogliamo aiutarti regalandoti alcuni preziosi consigli sul miglior modo di utilizzare i contanti quando sei all’estero.

Aspetta di arrivare a destinazione per fare il cambio di valuta

Probabilmente se sei già stata in aeroporto avrai notato i bancomat che offrono la possibilità di cambiare i contanti in un’altra valuta. Questa procedura risulterà sicuramente comoda ma sarà abbastanza costosa. Infatti, dovrai probabilmente pagare delle commissioni per i prelievi in valuta estera o, in alternativa ti darà un pessimo tasso di cambio. Quindi il nostro consiglio è di aspettare di arrivare a destinazione per effettuare il cambio di valuta. Infatti, di solito si ottiene un tasso migliore se si aspetta di arrivare a destinazione per cambiare fisicamente la valuta estera nella valuta locale.

Attenzione alle commissioni dei bancomat

Questo è un punto che può diventare complicato. Potresti avere una carta che consente di prelevare contanti all’estero, dove l’emittente della carta potrebbe non addebitare una commissione per il prelievo di contanti. È fondamentale sapere se l’operatore del bancomat ti addebiterà comunque una commissione. La maggior parte dei bancomat esteri applica una commissione per il prelievo di contanti.

Il modo migliore per verificare è la sezione “Commissioni e spese” dei termini e condizioni della carta. Solo così potrai capire se ci sarà una commissione ogni volta che si prelevano contanti. Se c’è, è probabile che si tratti di una commissione fissa per ogni prelievo. In questo caso, potrebbe essere utile portare con sé dei contanti nella valuta nazionale o effettuare prelievi meno frequenti e più consistenti per ridurre le commissioni da pagare.

Cerca di utilizzare le carte di credito dove è possibile

Sebbene quest articolo si concentra sull’utilizzo del contante, vogliamo ricordarti che ci sono molti vantaggi nell’usare le carte all’estero, ove possibile. Per esempio, non devi preoccuparti dei tassi di cambio o della sicurezza di portare con te grandi quantità di denaro.