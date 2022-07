Ex Non è la Rai cambia vita: la scelta che nessuno si aspettava

Ex soubrette di Non è la Rai lascia il mondo dello spettacolo e prende una decisione inaspettata, per lei un cambio radicale di vita.

Il mondo di Non è la Rai è stato luogo di battesimo di tantissimi volti noti della nostra tv di oggi. Il programma, rivoluzionario per l’epoca, vide le sue origini nel 1991 ed andò in onda per quattro edizioni. Sul palco del varietà ideato da Gianni Boncompagni nacquero vere e proprie stelle, come Ambra Angiolini.

Spigliata e piena di vita fin da ragazzina, si capì subito che la ragazza era dotata di talento e che avrebbe fatto molta strada nel mondo dello spettacolo. Insieme a lei tante altre ragazze che hanno visto nella trasmissione in onda su Canale Cinque e Italia Uno, l’opportunità di affacciarsi nel panorama della tv. Basta pensare a Laura Freddi, Miriana Trevisan, o Pamela Petrarolo, che abbiamo rivisto in questi mesi sui piccoli schermi in veste di naufraga sull’Isola dei Famosi.

Ci sono anche tante ragazze di Non è la Rai però, che nella vita hanno preso strade diverse. Non per tutte il palcoscenico del celebre programma è stato un trampolino di lancio, perciò c’è anche chi ha deciso di rimboccarsi le maniche. Una di loro è Ilaria Galassi, che si è raccontata in una recente intervista spiegando com’è cambiata la sua vita.

Ilaria Galassi, da Non è la Rai a badante per anziani: “Non sono stipendiata”

Ilaria Galassi è stata proprio uno dei bellissimi e giovani volti che si affacciavano sul mondo dello spettacolo con Non è la Rai. Poi, la sua vita ha preso una direzione del tutto diversa, che ha raccontato in un’intervista a Fanpage.it. Oggi 46enne, la donna ha raccontato di aver lavorato presso un salone di parrucchieri, dove si occupava della cassa e della contabilità.

Poi però, la grave situazione della pandemia ha influito negativamente, costringendo il salone a chiudere. “Abbiamo dovuto fare una scelta. Fortunatamente, il mio compagno ha un altro negozio a Fiumicino e ci siamo trasferiti”, ha spiegato la Galassi. L’ex soubrette così si è data da fare e, con un caso della vita, ha iniziato a fare la badante. “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00, non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale…Le ho detto: “Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata, mi piace farlo”, ha rivelato poi.

Ad oggi Ilaria si occupa Ausilia, la signora 90enne a cui è molto affezionata e da cui trae continue lezioni di vita quotidiane. “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata”, ha chiarito il volto di Non è la Rai. “La porto in bagno, la lavo, se vuole le faccio la piega e la ceretta al viso, fa colazione, si mette seduta e chiacchieriamo di tutto e di più…Mi racconta la sua vita“, ha detto ancora con parole emozionanti. La Galassi ha rivelato anche di aver effettuato i provini per l’Isola dei Famosi, ma non ha convinto gli autori che le hanno rifilato un “Non ti sai vendere“.