Torta ciocco-ricotta, quello che ci serve per una pausa da urlo

Ingredienti semplici, gesti veloci, sapori delicati: il segreto della torta ciocco-ricotta è che si fa sognare senza uscire di casa

Cosa possiamo preparare, anche in estate, con del cioccolato fondente e della ricotta fresca? Facile, un dolce facile e non è solo un gioco di parole.

Tutto quello che dobbiamo ricordarci è che gli ingredienti ci servono a temperatura ambiente e non freddi di frigo, comprese le uova. Il resto, è nella ricetta.

Torta ciocco-ricotta, il trucco per un risultato top

É fondamentale che tutti gli ingredienti per questa torta siano di prima qualità, ma anche freschi. Ed è altrettanto fondamentale che la ricotta sia asciutta prima di metterla nell’impasto: quindi versiamola in uno scolapasta e aspettiamo che abbia perso tutto il suo liquido di governo.

Ingredienti:

250 g di farina 00

6 uova medie

160 g di burro

450 g di ricotta vaccina

250 g di zucchero semolato

220 g di cioccolato fondente

3 cucchiai di cacao amaro

18 g di lievito per dolci

1 baccello di vaniglia

Preparazione:

Prendiamo un tegame e mettiamo a sciogliere il burro insieme al cioccolato fondente: per accelerare i tempi, soprattutto se siamo abituati a farlo, possiamo il microonde mettendolo alla massima potenza per un paio di minuti. Quando è pronto, versiamo in una tazza e teniamo da parte a raffreddare.

Nell’attesa, montiamo le uova insieme allo zucchero in una ciotola utilizzando le fruste elettriche fino a quando otteniamo un composto chiaro e spumoso. Appena abbiamo raggiunto quel risultato aggiungiamo la ricotta, un cucchiaio alla volta.

Azioniamo le fruste alla velocità minima e lavoriamo fino a quando tutta la ricotta è incorporata alle uova e allo zucchero. Aggiungiamo anche la farina setacciata, anche in questo caso un cucchiaio alla volta. Quando il primo cucchiaio è incorporato, mettiamone un altro e andiamo avanti così fino ad esaurimento dell’ingrediente. Infine facciamo lo stesso con i cucchiai di cacao amaro.

Mentre avremo concluso questa fase, la cioccolata e il burro saranno diventati freddi. Poi aggiungiamoli al composto insieme al lievito setacciato e ai semini del baccello di vaniglia aperto nel senso della lunghezza.

Mescoliamo bene per inglobare tutti gli ingredienti e la base della nostra torta ciocco-ricotta è pronta. Imburriamo una tortiera da 26 cm di diametro e inforniamo in forno preriscaldato a 170° per almeno 50 minuti.

Alla fine basterà la classica prova dello stecchino per verificare che sia pronta. Sforniamo e lasciamola raffreddare direttamente nella tortiera prima di sformarla e servirla in tavola.