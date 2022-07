Funghi gratinati in forno alla vecchia maniera: la tavola ci rende felici

Prima in padella e poi un passaggio veloce in forno: serve davvero poco per preparare i funghi gratinati da applausi

Doppia cottura, doppia bontà. Basta poco per preparare dei deliziosi funghi gratinati in forno: champignon, che ci sono tutto l’anno, ma anche gallette, pioppini, soprattutto porcini quando è stagione.

Prima li passiamo in padella, poi in forno e la goduria è assicurata.

Funghi gratinati in forno, anche per le torte salate

Questi funghi gratinati in forno sono perfetti come contorno, soprattutto per piatti di carne. Ma possiamo usarli o riciclarli se avanzano per preparare delle deliziose torte salate.

Ingredienti:

400 g di funghi

40 g pecorino

1 mazzetto di prezzemolo

2 rametti di timo fresco

2 spicchi di aglio

3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva

60 ml di vino bianco secco

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Cominciamo a pulire i funghi eliminando con un panno l’eventuale terra rimasta attaccata al gambo del gambo. Poi sciacquiamoli velocemente ma soprattutto delicatamente sotto acqua fresca corrente per eliminare ogni impurità e affettiamoli in modo regolare per avere una cottura uniforme.

Laviamo anche il prezzemolo, tamponiamolo con carta assorbente da cucina e tritiamole finemente assieme all’aglio spellato e alle foglioline di timo fresco. Possiamo farlo con un coltello dalla lama lunga oppure con una mezzaluna.

Ora prendiamo una padella ampia oppure un tegame basso e versiamo l’olio extravergine insieme al trito aromatico. Mettiamo sul fuoco e lasciamo rosolare a fiamma media fino a quando l’aglio diventa dorato.

Non aspettiamo oltre perché rischiamo di rovinare le erbe aromatiche: a quel punto aggiungiamo anche i funghi e cominciamo a mescolare con un cucchiaio di legno.

Alziamo la fiamma, facciamo cuocere bene i funghi in modo che prendano calore e poi sfumiamo con il vino bianco. Lasciamolo evaporare a fiamma vivace, poi insaporiamo con un pizzico di sale, qualche macinata di pepe fresco e solo a quel punto abbassiamo la fiamma.

Mettiamo un coperchio e continuiamo a cuocere per 10-15 minuti. Passato questo tempo, leviamo il coperchio e alziamo la fiamma in modo da far restringere il liquido in eccesso nella padella, girando con il cucchiaio.

Spegniamo e la prima parte della cottura è fatta. Ora tutto quello che dobbiamo fare è ungere leggermente una pirofila da forno e versare tutti i funghi. Spolverizziamo la superficie con il pecorino grattugiato, meglio se fresco. Passiamo sotto il grill del forno per 5 minuti. Giusto il tempo di gratinare i funghi e portare in tavola. Sono buonissimi sia ancora caldi che tiepidi, è una questione di gusti.