Cicogna al Grande Fratello Vip: dolce annuncio dell’ex vippona

L’ex vippona del Grande Fratello Vip manda in estasi i fan sui social con un lieto annuncio che nessuno si aspettava, è accaduto davvero.

Il GF Vip è ormai da anni una certezza. Ogni edizione tantissimi personaggi della casa più spiata d’Italia vengono seguiti quotidianamente ed entrano così in modo indelebile nel cuore del pubblico. C’è anche chi, pur essendo stata in tv quel tanto che basta, ha continuato ad essere super seguita sui social, diventando una vera e propria influencer.

Si può dire che questo è proprio il caso di Selvaggia Roma. Classe 1990 di origine italo-tunisina, all’anagrafe Sabrina Haddaji, è stata una ballerina e modella, per poi fare le sue esperienze nel mondo televisivo. Nel 2011 partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessio Lo Passo, poi nel 2017 partecipa a Temptation Island per mettere alla prova l’amore con il fidanzato dell’epoca, Francesco Chiofalo. Nel 2020 arriva l’esperienza del GF Vip, dove la Roma entra come un vero uragano.

Portando un po’ di scompiglio, infatti dichiarò di aver baciato sia Enock che Pierpaolo, entrambi partecipanti di quell’edizione. Insomma, un vero vulcano in piena che poi si è placato quando, un po’ di mesi fa Selvaggia ha trovato il vero amore della sua vita: il calciatore del Pomezia, Luca Teti.

Selvaggia Roma è incinta, il post commuove i fan

Come dicevamo, ad oggi Selvaggia Roma è una delle influencer più seguite in Italia. Con una pagina Instagram che conta 1 milione di follower, l’ex gieffina condivide con i suoi fan gli aggiornamenti che riguardano la sua vita privata e professionale. Tra scatti bellissimi tratti da shooting e qualche momento di relax, oggi la modella ha entusiasmato con una grande novità.

In un dolcissimo e lungo post, la Roma ha raccontato nelle ultime ore di essere incinta. In un video scorrono le immagini di lei con un pancino già ben visibile sotto ad un vestitino bianco, poi il momento dell’ecografia e il test di gravidanza. “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita“, ha scritto l’influencer per il compagno Luca Teti. Clicca qui per vedere il Video

“Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà“, ha poi aggiunto, ottenendo naturalmente una serie di commenti bellissimi. Tanti i nomi vip che si lasciano andare alle congratulazioni sotto al suo post, ma la gioia più grande è quella dei fan.