Cristiana Capotondi: a 42 anni conquista tutti con una scelta

L’amatissima attrice Cristiana Capotondi entusiasma i fan, giunge l’indiscrezione secondo cui qualcosa di grande sta per cambiare nella sua vita a 42 anni.

Difficile trovare qualcuno che non ricordi il suo viso dolce e angelico, acqua e sapone, in film indelebili come Notte Prima degli Esami. Cristiana Capotondi, classe 1980 di Roma, è uno dei volti più amati del cinema italiano. I primi ruoli in serie tv e film le consegnano subito un’immediata popolarità, quando è ancora giovanissima.

Forse perché l’attrice dimostra di essere piena di talento e soprattutto versatile, capace di passare da un ruolo all’altro con perfetta riuscita. Il suo curriculum è lunghissimo e difficile da racchiudere in qualche riga, ma sono rimaste nella mente degli italiani tantissime sue interpretazioni anche in costume o in ruoli drammatici. Ma nella sua vita c’è anche una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio. Forse molti non sapranno che Cristiana, dopo essere stata vicepresidente della Lega Pro, diventa capo delegazione della Nazionale di calcio femminile d’Italia.

Sono passati gli anni ma la Capotondi non ha perso la sua naturalezza ed un fascino diventato ancora più intenso col passare degli anni. Nella sua vita privata si annovera qualche flirt nel mondo dello spettacolo, come quelli con Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani. Dal 2006 però, ha conosciuto il vero amore della sua vita ed oggi sorprende con una grande novità.

Primo figlio a 42 anni, l’attrice incinta dopo 16 anni d’amore

Da sedici anni ormai, Cristiana Capotondi condivide la vita con Andrea Pezzi, anche lui noto volto dello spettacolo e conduttore de Le Iene. Un amore dunque così lungo ma che fino ad ora, per scelta dei protagonisti, non è mai stato coronato né da un matrimonio né da un figlio. L’attrice infatti, in alcune interviste, ha dichiarato più volte di non essere d’accordo con il senso di dovere della maternità che molte donne sentono.

Ora però, dopo 16 anni d’amore, qualcosa potrebbe cambiare. Stando a quanto rivelato da Diva e Donna, Cristiana sarebbe incinta per la prima volta a 42 anni. “Cristiana Capotondi mamma a 42 anni. Aspetta un figlio“, si legge sulla copertina del magazine, pronto a lanciare l’indiscrezione che lascia i fan senza fiato.

Una notizia che sicuramente sarebbe bellissima, ma che per il momento è d’obbligo tenere con un punto interrogativo, visto che dall’attrice non è ancora giunta nessuna conferma. Nel frattempo, sul seguitissimo profilo Instagram della Capotondi tutto tace, ma chissà che prossimamente non vedremo lo splendido volto senza tempo del cinema con un bel pancione.