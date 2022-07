Hai voglia di visitare un’isola europea? Ecco le più sottovalutate

Hai voglia di passare qualche giorno di relax in un’isola europea? Segui i nostri consigli e scopri quella fa al caso tuo.

Sappiamo bene che l’Europa non è esattamente il luogo esotico a cui si pensa quando ci si vuole rilassare per alcuni giorni.

Nonostante ciò, il continente europeo offre delle delle mete perfette per una bella fuga al sole. Anche se risulta ovvio recarsi nei luoghi più popolari o conosciuti, ci sono alcune destinazioni che vale la pena visitare.

Cerchi un’isola europea da visitare per tua vacanza da sogno? Scegli tra queste meravigliose mete

La maggior parte delle persone quando pensa alla Grecia o alla Spagna, gli vengono subito alla mente le destinazioni più conosciute, tra cui Santorini, Mykonos o Ibiza. In realtà ci sono altre città che consigliamo di visitare. Sono alternative sottovalutate, ma più abbordabili. Scopriamole insieme.

PAROS, GRECIA

Come Santorini, anche l’isola di Paros attrae ugualmente i buongustai e gli amanti del vino, poiché l’isola ospita migliaia di ettari di vigneti.

Quindi, come prima cosa, assicurati di assaggiare i vini locali, oltre a deliziarti il palato con il formaggio fresco Mizithra, il miele e lo sgombro arrostito pescato localmente. Però se desideri fare un salto anche a Santorini puoi: basta prendere il traghetto che collega le isole e in poche ore giungerai a destinazione. Per raggiungere l’isola più in fretta c’è la possibilità di prenotare un volo, che dura circa 45 minuti.

LA GOMERA, ISOLE CANARIE

Tenerife è una delle isole Canarie più grandi e popolari, grazie alle sue spiagge da sogno e alla vita vivace notturna, per non parlare delle temperature caraibiche!

Ma ti consigliamo di recarti anche a La Gomera, che si trova a breve distanza in traghetto da Tenerife: perfetta per gli amanti delle escursioni e anche se meno turistiche offre dei paesaggi da cartolina. Puoi scegliere tra più di 150 sentieri escursionistici, molti dei quali si trovano all’interno del Parco Nazionale di Laurisilva e della foresta di Garajonay.

Si tratta del luogo ideale per allontanarsi dalla vita frenetica della città. L’isola vanta anche spiagge vulcaniche di sabbia nera e ospita il famoso monumento roccioso di Organos, chiamato così per le sue rocce gocciolanti che ricordano un organo. Non dimenticarti di assaggiare la cucina locale, che include cibo fresco di fattoria e vini vulcanici locali. La visita a La Gomera è meglio combinata con una visita alle altre isole Canarie. Il traghetto da Tenerife a La Gomera dura poco meno di un’ora ed è possibile portare con sé anche un’auto.

FORMENTERA, SPAGNA

Formentera non è un’isola più conosciuta di quelle sopracitate, ma meno popolare di Ibiza. Nonostante ciò, te le consigliamo fortemente.

Qui potrai rilassarti sotto il sole spagnolo e goderti le sue splendide spiagge. Potrai recarti anche nei vari ristoranti della zona, il tutto senza la frenetica atmosfera festaiola di Ibiza. Infatti, Formentera ha un’atmosfera più rilassata e meno movimentata, quindi ideale per coloro che non hanno più voglia di fare festa ma che vogliono ancora sperimentare le coste spagnole, possibile sorseggiando un gustoso cocktail. Durante il giorno avrai la possibilità di esplorare l’isola, anche in bicicletta. Infatti non molti sanno che Formentera vanta più di cento chilometri di piste ciclabili.