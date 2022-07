Milly Carlucci esagera: clamorosa novità per Ballando con le stelle

Tra le indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, arriva una nuova clamorosa novità che lascia i fan senza fiato.

Fervono i preparativi per un’altra attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci è ormai una certezza del palinsesto televisivo autunnale ed ottiene continue conferme. L’edizione dello scorso anno si è conclusa con la vittoria di Arisa e Vito Coppola, che dopo la fine della trasmissione hanno proseguito la loro liason professionale e sentimentale da poco conclusa.

Insomma, la gara di ballo più famosa della tv appassiona sempre tantissimo, motivo per cui i volti vip non vedono l’ora di aggiudicarsi un posto come concorrenti. Mentre fervono i preparativi per la stagione 2022/2023, spuntano ogni giorno nuove indiscrezioni sul programma. Partendo dalla giuria, che sarebbe riconfermata integralmente, ma quest’anno non si esclude che qualche new entry potrebbe sopraggiungere ai soliti noti.

Sul cast invece, aleggia ancora qualche mistero, ad esclusione di qualche super nome che già è venuto fuori in queste settimane. Si parla di Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, Iva Zanicchi, che già nella scorsa edizione de Il Cantante Mascherato ha più volte collaborato con la Carlucci, Nancy Brilli, Nino D’Angelo e Gabriel Garko, che lo scorso anno ha partecipato come “Ballerino per una notte“.

Contenuti esclusivi su Raiplay, la conduttrice stupisce così

E per i fan che seguono il programma con passione, le sorprese sono dietro l’angolo. Milly Carlucci quest’anno ha deciso di esagerare, lanciandosi in un’esperienza tutta nuova. Il programma infatti, in partenza il prossimo sabato 8 ottobre, sbarcherà su Raiplay con dei contenuti esclusivi tutti da gustare.

Stando alla notizia lanciata da TvBlog, Ballando con le Stelle proporrà su sito di streaming della rete un appuntamento settimanale che procederà di pari passo con la trasmissione ufficiale della prima serata. Tutto ciò che potremo vedere riguarderà un vero e proprio backstage completo del programma che andrà a mostrare la preparazione delle esibizioni per la puntata successiva e quindi la scaletta dei balli, gli allenamenti dei concorrenti insieme ai loro maestri e non solo.

Praticamente sarà possibile fruire della visione completa dei video che durante il sabato sera vengono mostrati soltanto in versione ridotta prima dell’esibizione. Una bella novità insomma, che potrebbe portare il pubblico di telespettatori ad appassionarsi ancora di più a ciò che succede nella scuola di ballo più famosa della tv, tra vicende personali, fatica, intrighi e…amore!