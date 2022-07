Ex Uomini e Donne scatena il web: l’enigmatico messaggio spiazza

L’ex di Uomini e Donne ha scatenato gli utenti della rete attraverso un inedito messaggio che ha spiazzato tutti quanti.

L’ex di Uomini e Donne dopo la sua breve esperienza all’interno degli studi Elios di Roma si trova ancora una volta al centro della polemica. Il motivo? Da quando è avvenuta la scelta e la relativa rottura, in quanto la relazione è durata poche settimane, in molti si sono chiesti quanto fosse reale e sincero il loro rapporto e quanto dettato dall’esigenza di telecamere.

In particolar modo ci sono alcuni dettagli che non convincono in quanto dopo la rottura, i due continuano a pubblicare messaggi che sembrano essere in qualche modo collegati e in molti hanno notato che continuano a seguirsi sui social facendo nascere il sospetto che non sia del tutto finito tra loro mentre altri credano si tratti soltanto di una pura strategia, ma quale sarà mai la verità dei fatti tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo Uomini e Donne?

Valeria Cardone e Matteo Ranieri ancora al centro della polemica: pubblico di Uomini e Donne deluso

Valeria Cardone e Matteo Ranieri, che hanno condiviso parte del loro percorso a Uomini e Donne insieme a Veronica Rimondi (che ha lasciato di stucco gli utenti della rete con alcune dichiarazioni shock), da quando hanno lasciato il programma si trovano al centro della polemica in quanto molti non ci vedono nulla di chiaro nella loro relazione.

Gli utenti del web trovano piuttosto bizzarra la scelta di continuare a seguirsi sui social dopo la fine della loro relazione, ma questo potrebbe semplicemente significare che sono rimasti in buoni rapporti e niente di più. A questo però si aggiunge che entrambi pubblicano contenuti che sembrano essere in un certo senso collegati tra loro.

L’ex tronista di Uomini e Donne ama pubblicare scatti mentre si trova in compagnia dei suoi amici pelosi al mare e poco dopo anche lei ha pubblicato uno scatto del mare, aggiungo che lei è come il mare. Un enigmatico messaggio che ha lasciato piuttosto perplessi gli utenti della rete che non capiscano che cosa stia succedendo tra i due.

Tra Matteo e Valeria c’è qualche speranza di un ritorno di fiamma oppure si tratta soltanto di coincidenze? Anche se c’è chi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, dubita della loro sincerità e crede che si comportino così soltanto per creare nuove dinamiche. Almeno per il momento, però, i diretti interessati hanno preferito non replicare di fronte ai dubbi e alle perplessità del web.