Veronica Rimondi si è recentemente aperta riguardo la sua relazione con Matteo Farnea, conosciuto sul set di Uomini e Donne, e ha fatto una dichiarazione shock. Ecco di cosa si tratta.

L’ex tronista Veronica Rimondi ha voluto rispondere alla domanda che molti fan e giornali di gossip le pongono di continuo: come procede la relazione con Matteo Farnea? I due ex concorrenti della trasmissione cult di Maria De Filippi hanno lasciato insieme il programma, più innamorati che mai. La coppia ha sempre dimostrato di non prendersi troppo sul serio e si punzecchia continuamente per scherzo (con sommo divertimento dei fan). Ma come sta procedendo la relazione tra i due? Ecco finalmente la risposta alla domanda.

Veronica Rimondi, ex tronista di Uomini e Donne ha recentemente rivelato come stanno andando le cose con il fidanzato Andrea Farnea, conosciuto proprio durante il programma. L’ex tronista si è lasciata andare a una dichiarazione scioccante a cui però i fan hanno reagito in modo divertito. L’affermazione, infatti, era chiaramente ironica, in pieno stile Veronica!

Veronica Rimondi e Andrea Farnea: la dichiarazione ironica dell’ex tronista fa ridere i fan

Per rispondere subito all’annosa domanda: tra Veronica e Andrea le cose non potrebbero andare meglio.

La coppia è sempre più unita nonostante il tempo che passa e pare stiano cercando un nuovo nido d’amore. Sembra infatti che sia Veronica (che ha recentemente raccontato un fatto molto commovente) che Matteo siano stanchi di dover sempre fare i salti mortali per vedersi (lei vive a Ferrara e lui a Roma). Da qualche tempo, quindi, i due piccioncini stanno cercando casa e hanno intenzione di fare un mutuo congiunto. Sebbene stiano cercando di andare a vivere insieme, Veronica e Andrea non hanno certo deposto “l’ascia di guerra”. Non perdono infatti mai occasione per punzecchiarsi a vicenda.

L’ultimo “affondo” è avvenuto per mano di Veronica, che sotto a un video di TikTok in cui affermava di aver avuto torto durante una discussione ha commentato: “Piccola precisazione: ovviamente scherzo. Non mi è mai capitato d aver torto in una discussione con Matteo Farnea”. Facendo ridere i fan che erano rimasti scioccati dall’ammissione di colpa senza precedenti della Rimondi. Intanto, tra una punzecchiatura e l’altra, si spera i due riescano a trovare casa insieme quanto prima. Chissà quanti siparietti divertiti potranno mostrare ai fan su TikTok! Aogni modo, anche per quest’altra nota coppia di Uomini e Donne le cose non potrebbero andare meglio. I due hanno infatti da poco annunciato l’arrivo di una bambina!