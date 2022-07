Amante dello street food? Devi assolutamente visitare queste città

Non puoi fare a meno dello street food? Allora ti conviene seguire i nostri consigli per scoprire in quale città si trova il migliore.

Non c’è alcun dubbio che provare lo street food della città che stai visitando è uno dei modi migliori per immergersi nella cultura locale.

Ma ti sei mi chiesta quali sono le città che ospitano lo street food più squisito del mondo? Scopriamolo insieme.

Visita queste città per provare lo street food migliore del mondo

Cosa c’è di meglio che provare la cucina locale del luogo in cui hai deciso di soggiornare? E lo street food è di gran lunga la soluzione migliore per addentare le prelibatezza più curiose e particolari.

Per questo motivo, se dovessi mai finire in una di queste città, vogliamo regalarti alcuni preziosi consigli sullo street food. Anche se non si tratta di un elenco completo, sicuramente non rimarrai delusa dal cibo di strada in nessuna delle seguenti città.

FIRENZE, ITALIA

Come non partire dalla nostra bellissima madrepatria? Quando si pensa allo street food solitamente non ci viene in mente una città come Firenze. E invece quest’ultima offre molte opzioni grazie ai suoi numerosi chioschi. Tra queste troviamo ovviamente il gelato. Addirittura, si narra che questa prelibatezza sia nata proprio a Firenze.

Alcuni dei migliori prodotti alimentari della città provengono da una piccola paninoteca chiamata All’Antico Vinaio. Serve panini a base di carne, che includono quelli con porchetta e mortadella. Un piatto comune fiorentino è il lampredotto, un panino farcito con la trippa. Se desideri provarne uno, recati a L’antico Trippaio, vicino a Ponte Vecchio.

KYOTO, GIAPPONE

Sebbene Tokyo sia spesso al primo posto nella classifica dei migliori street food del Giappone, Kyoto dà sicuramente del filo da torcere alla capitale. Alcuni dei migliori piatti della città si trovano al mercato di Nishiki, comunemente noto come “la cucina di Kyoto”, un mercato vecchio di ben 400 anni con oltre 100 negozi e venditori.

Qui potrai deliziare il vostro palato con il takoyaki, un famoso snack giapponese composto da una pastella simile a una frittella e da polpo tritato condito con fiocchi di bonito e maionese piccante. Da provare anche il polipo ripieno di uova di quaglia e gli spiedini di manzo wagyu, oltre ai dolci come il mochi e il namagashi.

SEOUL, COREA DEL SUD

Anche Seoul offre uno street food eccellente. Se ti dovessi mai recare in questo suggestivo paese, ti consigliamo di provare il pollo fritto coreano con formaggio, il bibimbap al mercato di Gyeongdong e il pollo 911 a Hongdae. Il cibo di strada qui non si limita alla cucina coreana. Infatti, se hai voglia di cibo “più tradizionale”, puoi trovare anche dei buonissimi waffle ripieno di Nutella e fragole, un cupcake con uova e formaggio al bacon e persino una confezione di patatine al formaggio.

NEW YORK CITY, USA

Non è un segreto che a New York si trovi di tutto e di più, soprattutto quando si tratta di cucina e quindi di street food. Infatti non è una novità che i turisti così come gli stessi newyorkesi si possano ritrovare in un battibaleno in Italia, in Nepal, così come in Cina o in Bangladesh. Basta dirigersi verso Roosevelt Avenue a Jackson Heights, nel Queens. Roosevelt Avenue è il paradiso dello street food. Qui potrai trovare carretti che che servono qualsiasi tipologia di cibo, dalle momos, alle elotes, fino ad arrivare alle tipiche colazioni ecuadoriane.