Altro che Victoria De Angelis! La sorella Veronica lascia tutti a bocca aperta

Victoria De Angelis è un’icona di stile e bellezza, ma la sorella Veronica non è da meno: un selfie pubblicato sui social fa impazzire tutti.

Di Victoria De Angelis si conosce ormai tutto. Non c’è giorno in cui la bassista dei Maneskin non incanti i fan con il suo talento e la sua bellezza. Una bellezza, quella di Victoria, che è il risultato dei suoi geni italo-danesi e che i genitori hanno trasmesso non solo a lei, ma anche alla sorella Veronica.

Victoria, infatti, non è figlia unica, ma ha una sorella più piccola. Veronica segue Victoria nei vari concerti ogni volta che può. I fan dei Maneskin, ormai, conoscono bene i suoi lineamenti e la seguono anche su Instagram dove Veronica ha pubblicato un selfie tra le storie di Instagram che ha fatto impazzire tutti.

Victoria De Angelis: la sorella Veronica conquista i fan dei Maneskin

Victoria che sta vivendo un vero sogno con i Maneskin, nella sua giovane vita, ha dovuto affrontare un grandissimo dolore insieme al padre e alla sorella Veronica. Quando la bassista era ancora adolescente, ha perso la mamma. Un dolore enorme di cui lei non ha mai parlato. Solo la nonna ha raccontato qualche dettaglio di quel periodo che la De Angelis ha superato con l’affetto del padre e della sorella Veronica. Quest’ultimi sono sempre al suo fianco e, nell’ultimo anno, la sorella ha spesso seguito i Maneskin in concerto.

Veronica appare spesso insieme a Victoria che, quando è a Roma, tra un impegno e l’altro con i Maneskin, ama trascorrere il suo tempo con lei e gli amici di sempre. Guardandole, Victoria e Veronica, fisicamente, sono molto diverse.

Se, infatti, la bassista dei Maneskin è bionda con gli occhi azzurri, Veronica sfoggia un caschetto scuro con occhi neri. Diverse fisicamente, ma molto unite. Veronica e Victoria sono l’una la spalla dell’altra e sabato 9 luglio, in occasione del concerto che i Maneskin terranno al Circo Massimo, sarà sicuramente presente anche lei.

Nel frattempo, ha conquistato già tutti con la foto che vedete qui in alto in cui indossa il reggiseno di un bikini e una gonna lunga e bianca.