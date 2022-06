Crema depilatoria finita? Ecco con quali prodotti puoi sostituirla

Hai terminato la crema depilatoria e non sai cosa utilizzare per la rasatura? Ecco alcune valide alternative.

A chi di noi non è mai capitato di ritrovarsi nel bel mezzo della rasatura e non avere una quantità sufficiente di crema depilatoria per terminare il lavoro?

Certo, potresti finire un altro giorno, ma diciamoci la verità, non è il massimo, soprattutto quando pensavi di ottenere un certo risultato.

Prodotti sostituitivi alla crema depilatoria

Piuttosto che ricorrere a una rasatura irregolare o, peggio, a una rasatura a secco, ci sono alcune alternative che puoi usare al posto della crema depilatoria.

Anche se non sono sostituti permanenti, sono perfetti per ottenere il risultato sperato. Per questo motivo ti elenchiamo una serie di prodotti che puoi utilizzare al posto della crema depilatoria, qualora fosse necessario.

Aloe vera

Visto che l’estate è appena cominciata, è probabile che hai a tua disposizione dell’aloe vera. Oltre ad usarla per lenire le scottature, puoi spalmarla sulla pelle prima della rasatura. La sua consistenza densa e gelatinosa donerà alla pelle una superficie liscia che permetterà alla lama del rasoio di muoversi senza problemi.

Balsamo

Uno dei sostituti più popolari della crema depilatoria è il balsamo, e per una buona ragione. Infatti, si tratta di un prodotto denso, formulato con ingredienti lenitivi e idratanti, che lo rendono un facile sostituto della depilatoria in caso di necessità.

Lozione per il corpo

È molto importante idratare la pelle subito dopo essere usciti dalla doccia, ma in questo caso la lozione per il corpo può essere un ottimo sostituto temporaneo della crema depilatoria. La sua formula densa e cremosa ti aiuterà ad ottenere una rasatura perfetta senza danneggiare la pelle, lasciando le tue gambe morbide e lisce. Potete anche optare per una lozione per il corpo da applicare sotto la doccia, che vi lascerà la pelle idratata prima ancora di aver finito la doccia.

Bagnoschiuma come sostituto della crema depilatoria

Anche il bagnoschiuma, come puoi già aver immaginato, può costituire una valida alternativa. Come per le altre opzioni, questo prodotto è in grado di creare una base liscia e scorrevole per potersi radere facilmente.

Olio per il corpo

Se è in tuo possesso, puoi ricorrere anche all’olio per il corpo. È leggero e ha molteplici benefici che possono nutrire la pelle e mantenerla idratata. Meglio se a base di ingredienti come estratti di frutta e fiori, che contribuiscono a migliorare la lucentezza della pelle dopo la rasatura.

Burro di karité

Probabilmente conosci già il burro di karité per le sue capacità idratanti, utilizzato infatti per contrastare la pelle secca. Da solo, questo prodotto può essere usato come una provvisoria crema depilatoria.

Olio di cocco come crema depilatoria

Avrai sentito parlare dei benefici dell’olio di cocco per la pelle, ma probabilmente che non hai mai pensato di usarlo in questo modo. Come il burro di karité, anche l’olio di cocco può essere utilizzato in caso di emergenza. È super idratante e aiuta a proteggere la pelle. Ricorda di sciacquare spesso il rasoio per evitare accumuli.