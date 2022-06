Lory Del Santo vuota il sacco: tutta la verità su Marco Cucolo dopo l’Isola

Nell’attesa del confronto diretto in studio tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, lei rivela la sua verità su quanto accaduto.

Un’Isola dei Famosi ancora in corso e piena di ostilità. Si può dire che questa edizione condotta da Ilary Blasi sia proprio partita in un clima alquanto pesante. I naufraghi hanno iniziato fin da subito a punzecchiarsi con battibecchi ed incomprensioni che sono diventati un po’ il tema portante delle puntate. Un po’ di tregua si è forse avuta con l’ingresso di Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger.

Le due bellissime hanno rallegrato per un po’ con il loro spirito giocoso, ma anche loro sono finite inevitabilmente all’interno di gelosie e malumori. Se Maria Laura si è vista quasi “soffiare” il bel Luca da Carmen dopo già il due di picche da parte di Alessandro, Mercedesz continua a litigare con il suo “crush” Edoardo, che non si fida ancora dei suoi sentimenti.

Le tensioni non sono mancate neppure per le coppie storiche: tra Lory Del Santo e Marco Cucolo qualcosa si è spezzata proprio nelle ultime puntate. Prima del ritorno in Italia, Lory era rimasta molto delusa dal fatto che il fidanzato non avesse preso le sue difese di fronte agli attacchi di massa del gruppo. Ma quali sono gli ultimi risvolti? Lory dice la sua.

“Marco poteva restare”, ecco il motivo per cui ha lasciato l’Isola secondo la showgirl

Pochissimo tempo dopo l’eliminazione di Lory col televoto, Marco Cucolo è sparito dall’Isola per improvvisi problemi di salute che lo hanno costretto ad abbandonare definitivamente il gioco. Da alcuni giorni soffriva di dolori allo stomaco e, stando a quanto si è detto, anche dei disturbi al fegato hanno fatto decidere alla produzione di fargli sospendere il reality. Nella scorsa puntata Cucolo e Lory sono stati messi in collegamento, mentre andava in onda un resoconto del loro incontro-scontro in hotel.

Mentre emergono dettagli su un’ex naufraga tradita dal fidanzato, Lory è stata molto chiara in puntata, “sgridando” Marco sul suo atteggiamento ed intimandogli “Adesso torni a casa tua e ti schiarisci le idee“. Mentre lui era ancora in Honduras, la conduttrice ha così annunciato il confronto in diretta nella prossima puntata di lunedì, quando la coppia si rincontrerà dopo le discussioni. A Lory Del Santo però, qualcosa non torna ed in una recente intervista al settimanale Nuovo ha rilasciato dichiarazioni pesanti.

“Sì è vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare“, ha dichiarato la showgirl aprendo il sospetto sul fatto che Cucolo sia stato “prelevato con una scusa per farli litigare in albergo“. Un’accusa pesante nei confronti della produzione del programma che, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe potuto far tranquillamente continuare Marco Cucolo nella sua avventura verso la finale. Ma dove sta la verità? Probabilmente lo scopriremo il prossimo lunedì.