Creme e rimedi per un contorno occhi senza rughe

Quando ci si guarda allo specchio focalizzando l’attenzione sullo sguardo che ci contraddistingue è frequente notare quando risulti condizionato da quanto lo circonda.

Un contorno occhi disteso e luminoso è fondamentale per assicurarsi un volto sano e bello.

La pelle intorno agli occhi è tra le zone più delicate e sensibili del viso e questo è il motivo per cui tende a segnarsi di più e a risentire maggiormente degli effetti del tempo.

Rughe e segni di espressione sono conseguenze naturali della progressiva perdita di elasticità che la pelle subisce con il trascorrere degli anni. Ciononostante è possibile ridurle e mantenere l’epidermide morbida e vellutata mantenendo lo sguardo luminoso ad ogni età.

Le migliori creme contorno occhi puntano a rassodare, ridefinire e levigare l’area del contorno occhi, rialzando le palpebre, smorzando le occhiaie e riempendo i segni della pelle per mantenerla elastica, giovane e compatta.

Quali sono le rughe intorno agli occhi?

La zona del contorno occhi è colpita da diversi tipi di rughe, le più frequenti sono le cosiddette “zampe di gallina”, di solito limitate come numero ma abbastanza profonde e in grado di allungarsi dall’esterno dell’occhio fino alle tempie. Le zampe di gallina sono tipiche di chi vive le preoccupazioni in modo intenso somatizzando attraverso le espressioni facciali le proprie ansie.

Chi tende a ridere molto può presentare piccole rughe leggere ma numerose che dall’occhio si irradiano sempre verso l’esterno.

Occhiaie e borse colpiscono il viso marcandolo con colori cupi e segnandolo in modo deciso per renderlo stanco, spento e affaticato. Il loro caratteristico aspetto scuro toglie freschezza al colorito del viso e riduce la luminosità degli occhi.

Consigli e rimedi

Molte sono le possibilità tra cui orientarsi per trattare in modo efficace e risolutivo i difetti del contorno occhi. Ci sono trattamenti specifici e cosmetici di ultima generazione che, se usati correttamente e in modo costante sanno rivelarsi portentosi.

Ci sono anche però una serie di piccole attenzioni che contribuiscono a smorzare in modo importante le rughe del contorno occhi restituendo allo sguardo luce e vitalità.

Adottare uno stile di vita sano ed equilibrato e dormire un giusto numero di ore ogni notte, aiuta a mantenere un ritmo regolare e influisce sull’aspetto del volto.

Oltre a tutto ciò è importante curare il proprio contorno occhi in modo specifico, attraverso cosmetici di qualità, da inserire nella propria beauty routine quotidiana.

Gli occhi vanno inoltre struccati in modo delicato e la zona del contorno occhi va nutrita e ammorbidita con oli naturali, perfetto ad esempio quello di mandorle dolci, da cospargere delicatamente massaggiando fino al completo assorbimento.

Il prodotti specifici

Tra i migliori prodotti specifici per il contorno occhi disponibili sul mercato, Vichy propone un balsamo dall’effetto fortificante e rivitalizzante. Grazie all’azione altamente idratante dell’acido ialuronico potenziata dall’effetto stimolante della caffeina, il gel assicura una distribuzione dell’acqua uniforme e e prolungata in tutta la zona del contorno occhi. Gli effetti sono la riduzione di occhiaie, borse, rughe e segni del tempo.

La pelle ritrova fin dalle prime applicazioni la sua naturale luminosità donando allo sguardo vitalità e freschezza.