Barbara D’Urso cambia strada e ritorna al passato: la scelta è chiara

Appena conclusa la stagione televisiva di Mediaset per Barbara D’Urso, la conduttrice è pronta a tornare al passato: l’indiscrezione sulla sua scelta è chiara.

Barbara D’Urso è sicuramente uno dei volti di punta di Mediaset. L’amatissima Carmelita ha tenuto banco in tv per anni e anni alla conduzione dei talk show che ormai hanno preso il suo stampo unico e personale. Parliamo naturalmente di Pomeriggio 5, che anche in questa stagione appena conclusa si è confermato un successo quotidiano. Negli ultimi mesi poi, la D’Urso si è lanciata con successo anche nella nuova avventura.

Fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi su Italia Uno per risollevare le sorti di una rete che a volte tentenna, Barbarella ha accolto con entusiasmo la sfida de La Pupa e il Secchione Show. Trasformandolo in una sorta di reality, anche in questo caso la conduttrice napoletana è riuscita da imprimere il suo stampo, tra sorprese strappalacrime, divertimento ed intrighi amorosi.

Sempre spumeggiante e carica di energia, la D’Urso non si è persa d’animo neppure con il non rinnovo dei suoi appuntamenti domenicali: Domenica Live e il prime-time Live-Non è la D’Urso. Ma quale decisione ha preso per il suo prossimo futuro? Di recente è trapelata la notizia che forse molti non si aspettavano.

La conduttrice torna in teatro, ecco la scelta di Barbara D’Urso per la prossima stagione

Una cosa è certa, nonostante Barbara D’Urso sia sempre amatissima dal pubblico di telespettatori italiani, durante il prossimo anno televisivo i suoi impegni saranno notevolmente ridotti. Rimane confermato l’appuntamento giornaliero con Pomeriggio 5, in cui la reginetta di Mediaset terrà compagnia a chi la segue dal lunedì al venerdì. Nulla di confermato però, per un’eventuale futura edizione de La Pupa e il Secchione Show.

Per integrare gli impegni che prima la tenevano costantemente presente in tv fino alla domenica, Carmelita, che di recente si era lasciata andare ad una confessione choc in diretta, ha dunque deciso di prendere un’altra strada tornando ad un vecchio amore del passato. Davide Maggio ha di recente svelato che sarà protagonista di un prossimo spettacolo in teatro con la regia di Chiara Noschese dal nome Taxi a Due Piazze.

La conduttrice non è certo nuova al mondo della recitazione, una sua passione a cui si è dedicata fino a un po’ di anni fa, tra fiction tv come La Dottoressa Giò e show teatrali come Appuntamento d’amore, La vedova scaltra e Il letto ovale. I fan che ne sentiranno la mancanza in tv (si fa per dire, visto che la vedremo comunque quasi ogni pomeriggio), potranno così avere l’opportunità di assistere ad una sua interpretazione dal vivo.