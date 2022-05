Barbara D’Urso, confessione choc in diretta: “Anch’io l’ho fatto in passato”

Durante la puntata di Pomeriggio 5 arriva da Barbara D’Urso la confessione che nessuno si aspettava, il racconto accende la curiosità.

Barbara D’Urso ci regala sempre tantissime sorprese. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha da poco concluso la sua esperienza su Italia Uno con La Pupa e il secchione show. Come ormai è noto, la reginetta di Mediaset è stata fortemente voluta dai piani alti dell’azienda proprio con l’obiettivo di cambiare le sorti di un programma che negli ultimi anni non aveva spiccato il volo.

Si può dire che Carmelita ci sia proprio riuscita, perché nel suo format ha inserito tante novità, rendendolo molto più simile a un reality. Largo spazio è stato dato ai personaggi protagonisti che hanno avuto modo di farsi conoscere: tra di essi volti noti e meno noti della tv. Insomma un altro bel successo che la D’Urso si è portata a casa.

La conduttrice è un vero vulcano di professionalità. Ma che cosa si sa del suo privato? Barbarella è sempre molto riservata e si diverte, piuttosto, a fare gossip sugli ospiti dei suoi programmi. Questa volta, però, proprio parlando di un altro reality, si è lasciato sfuggire un particolare sul suo passato che ha attirato la nostra attenzione.

“Un fidanzato più grande ed altri più piccoli”, la dichiarazione della D’Urso in difesa della pupa

Barbara D’Urso è sempre pronta a scendere in campo quando si tratta di difendere le donne, specialmente se si tratta delle sue “creature”. Ed era proprio di una di loro che si parlava durante la puntata di Pomeriggio 5. L’argomento era l’Isola dei Famosi ed in particolare una delle nuove concorrenti.

Maria Laura De Vitis, vincitrice proprio dell’ultima edizione de La Pupa e il secchione show, è sbarcata lo scorso venerdì in Honduras insieme ad un’altra bellissima, Mercedesz Henger. Le due ragazze, che sicuramente avranno diversi pretendenti tra i naufraghi, sono state subito interpellate su chi fosse il loro uomo preferito sull’Isola. La Henger non ha celato un velo di interesse per Edoardo Tavassi, che la attendeva con ansia.

La De Vitis invece, che tra l’altro in una puntata de La Pupa ha raccontato un evento drammatico della sua vita, ha detto di preferire il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro. L’accaduto è stato discusso nello studio di Pomeriggio 5 e il giornalista Roberto Alessi ha commentato ironicamente che la pupa era abituata ad altre “affinità anagrafiche”, riferendosi alla storia con Paolo Brosio. La conduttrice, perciò, ha preso subito la parola affermando: “Questo non lo puoi dire…anche io in passato ho avuto un fidanzato molto più grande di me e dopo altri più piccoli, che significa!“. Insomma sembra proprio che Carmelita si sia lasciata sfuggire un gossip interessante che la riguarda in prima persona e che ha subito destato una risatina nei presenti.