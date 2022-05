Prova costume imminente: non cadere in questi errori

La tanto temuta prova costume porta quasi sempre a commettere degli errori che sarebbe meglio evitare. Scopri quelli più a rischio e come evitarli.

Superare la prova costume, quando l’estate si avvicina, è una sorta di ossessione che tende a coinvolgere diverse persone e che lo fa in modo spesso sbagliato. Pur di ottenere consensi dallo specchio, capita infatti di arrivare a commettere svariati errori che portano a risultati effimeri e destinati a svanire in poco tempo. Cosa che non si può dire per i danni a cui si va incontro.

Se anche tu stai cercando di raggiungere la tua immagine ideale allo specchio, quindi, oggi ti riassumeremo tutta una serie di errori che dovresti accuratamente evitare. In questo modo potrai star bene con te stessa più a lungo e non danneggiare il metabolismo.

Gli errori più comuni e da non fare mai per la prova costume

Superare la prova costume, per la maggior parte delle persone significa mostrare una figura snella, atletica e che ben adatta al costume che si indossa. Tutti obiettivi che in questo periodo dell’anno portano troppa gente ad instaurare diete estenuanti.

Un problema che magari è capitato anche a te o a qualcuno che conosci e che è più importante di quanto si pensi. Mettere in atto circoli viziosi o modi di alimentarsi errati è infatti nocivo per la salute e poco propedeutico al desiderio di sentirsi bene una volta in costume.

Per quella, infatti, bisognerebbe lavorare per bene tutto l’anno e non solo due mesi prima dell’obiettivo. Se anche tu pensi di essere a rischio, non perderti quindi gli errori più comuni e che sarebbero davvero da evitare quando si fa la prova costume.

Saltare i pasti

Iniziamo sfatando un grande mito che è quello che saltando i pasti si dimagrisce. Certo, forse inizialmente ti troverai a perdere del peso ma non è affatto detto che questo sia grasso. Per lo più si tratterà di liquidi e, cosa più grave, di massa magra. L’unico modo saggio per perdere peso è quello di mangiare una piccola percentuale di calorie in meno rispetto a quelle che consumi giornalmente. Cosa che potrai verificare con una visita da un nutrizionista e studiando quindi il tuo metabolismo base. Le altre scorciatoie non portano che problemi e abbassamenti del metabolismo che ti porteranno a riprendere rapidamente quanto perso e comporteranno maggiori fatiche in termini di dimagrimento.

Mangiare solo frutta ai pasti

Con le giornate sempre più calde, la tentazione di mangiare solo frutta ai pasti è sempre forte e spesso viene incentivata dall’errata idea che, in questo modo, si può anche dimagrire. La verità è che la frutta contiene zuccheri e se mangiata da sola rischia di metterne troppi in circolo portando ad innalzare l’insulina e ad ottenere un risultato opposto. Ciò che conta è fare pasti completi e bilanciati in modo da mantenere sempre stabili i livelli della glicemia.

Evitare le verdure è uno degli errori comuni della prova costume

È vero, alcune verdure possono gonfiare momentaneamente. Eliminarle, però, porta a rallentare il metabolismo, privare l’organismo di fibre e andare così incontro a problemi di altro tipo. Dalla stitichezza ad un maggior apporto di zuccheri nel sangue, i danni che faresti sono diversi e, cosa ancor più importante, non garantiranno il dimagrimento. Meglio quindi scegliere quelle che ti creano meno problemi ma continuare a mangiarle in quanto parte fondamentale per un’alimentazione sana.

Mangiare solo cibo calorico

Spesso, quando si decide di mangiar poco si preferisce limitarsi nel consumo del cibo sano per potersi concedere pizze e gelati. La verità è che per nutrirsi il corpo ha bisogno di cibi che siano ricchi di nutrienti. E questo significa che considerare solo le calorie è altamente sbagliato. Dimagrire passa da tutta una serie di processi metabolici dei quali la sana e corretta alimentazione è parte integrante.

Fare troppo sport

Lo sapevi che fare troppo sport può farti ingrassare? Se stressi l’organismo, infatti, questo metterà in circolo più cortisolo e ciò lo porterà ad aumentare di peso. Ciò che conta è allenarsi nel modo corretto per mantenersi in salute e bruciare qualche caloria. Gli eccessi, però, sono sempre sbagliati e non portano tutti i giovamenti che credi.

Ora che hai visto quali sono gli errori più comuni che si fanno quando si pensa alla prova costume, potrai evitarli e concentrarti sulle strategie vincenti. Queste, come già anticipato sono legate ad una sana alimentazione che sia anche bilanciata, alla giusta quantità di attività fisica e, se hai troppo peso da perdere, ad una dieta mirata e seguita da un buon nutrizionista. Solo così potrai continuare a mangiare senza privarti di nulla e ottenendo davvero i risultati sperati.