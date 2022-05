Elisa Isoardi, Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi: un dettaglio le unisce. Fan in festa

Tre volti noti della tv hanno qualcosa in comune: Elisa Isoardi, Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi sono pronte a sorprendere i fan con grandi novità.

Nel palinsesto televisivo sono sempre molte le novità che si affacciano quando arrivano le nuove stagioni che iniziano in autunno e finiscono in estate. Cambiano i programmi, tra chiusure e rinnovi come sempre basati sui risultati di share ottenuti. Ma sono anche i volti televisivi che talvolta per scelte che a noi rimangono estranee, cambiano sul piccolo schermo.

Per il momento ci apprestiamo ad un estate tra repliche e nuove uscite, che sarà riempita da diversi protagonisti. Per quanto riguarda Mediaset ad esempio, dalle varie indiscrezioni emerge che nel periodo estivo avremo modo di rivedere le puntate di alcuni show come Zelig, Michelle Impossible e D’Iva. Mancherà come sempre Uomini e Donne che va in vacanza per tornare dopo l’estate, e grande assente sarà anche Temptation Island, che negli anni precedenti ci intratteneva proprio nel periodo più caldo.

Sulla Rai invece, è pronta ad arrivare Unomattina Estate, con la conduzione di Massimiliano Ossini e Maria Soave, insieme a Camper. Nel pomeriggio invece ci sarà l’Estate in diretta. Tra le repliche, vedremo in onda: The Voice Senior, Don Matteo stagione 12 e Top Dieci. Ma cosa potrebbero avere in comune tre volti amatissimi del piccolo schermo come Caterina Balivo, Alessia Marcuzzi ed Elisa Isoardi?

Nuovi programmi su Rai 2 per le tre conduttrici, ecco le novità in arrivo in tv

Nelle ultime ore sono emerse da Dagospia una serie di indiscrezioni televisive che riguardano i palinsesti della prossima stagione, in particolare parlando di Rai 2. Ecco allora cosa dovrebbero avere in comune le tre amatissime conduttrici: un programma proprio su questa rete. Caterina Balivo è già un volto Rai che da tempo seguiamo.

Nella scorsa stagione, ad esempio, abbiamo avuto modo di vederla nuovamente nei panni di giudice e investigatrice a Il cantante mascherato, dove si divertiva a indovinare chi si nascondeva sotto i travestimenti quasi sempre con ottimi risultati. La Balivo, che all’inizio della sua carriera era di una bellezza radiosa e continua ad esserlo, potrebbe fare il suo ritorno in tv con un programma tutto suo che partirebbe intorno all’estate in seconda serata su Rai 2.

Per quanto riguarda Elisa Isoardi invece, è un bel po’ di tempo che non si fa vedere sul piccolo schermo. Era il 2020 quando dovette salutare La Prova del cuoco e si può dire che dopo quell’esperienza non abbia avuto altre importanti conduzioni. Ora però sarebbe arrivato il momento di tornare in onda, con uno show particolare on the road, che arriverà sulla rete la domenica pomeriggio. Desta molta curiosità invece l’arrivo di Alessia Marcuzzi, che soltanto qualche sera fa è stata ospite di Mara Venier a Domenica In show. La conduttrice notoriamente legata al mondo di Mediaset, non è in tv da tempo, avendo preferito dedicarsi ai suoi progetti esterni. Ora però dovrebbe approdare anche lei in casa Rai, con uno show in prima serata sul secondo canale previsto per il prossimo Novembre. Tante novità in vista, insomma per queste amatissime donne! Non ci resta che attendere notizie ufficiali per poi rivederle più splendenti che mai nelle nostre tv.