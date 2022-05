Ami indossare le gonne? Allora scegli tra queste e evita l’errore di stile!

Se ami indossare le gonne sei sulla guida di stile giusta! Sai quali sono i modelli più in voga per l’estate 2022? E come indossarli? In più, vuoi evitare assolutamente l’errore di stile? Rispondiamo insieme a tutte queste domande, qui su CheDonna!

In questo preciso momento tutti gli occhi del fashion system, e non solo, sono puntati solo sul red carpet del Festival di Cannes. Attori, influencer, modelle e quant’altro, passeggiano sul tappeto rosso francese e si sfidano a colpi di fashion. Ad esempio, l’attrice americana Anne Hathaway è stata fotografata mentre indossava un look elegantissimo che mostra una delle tendenze per l’estate 2022. Quale? La gonna! Ma indossarla non è così semplice, e bisogna scegliere il modello giusto! Come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna!

Anno dopo anno le mode aumentano sempre di più. Nuovi colori. Nuovi modelli. Cambiano gli abbinamenti e le modalità di utilizzo di determinati outfit. Quindi è molto probabile che all’inizio di ogni nuova stagione ci troviamo confuse, e rischiamo di indossare look che non ci valorizzano e che non sono proprio al passo con le tendenze.

Per questo motivo ci siamo noi di CheDonna che vi aiutiamo in ogni situazione stilistica che vi si presenti.

Ad esempio sapete quali sono le gonne più trendy dell’estate 2022? Come sceglierle? In più, sapete come indossarle? E come evitiamo l’errore di stile? Rispondiamo insieme a tutte queste domande, per entrare nella stagione estiva al top!

Le gonne e l’errore di stile da evitare: sono trendy e quelle midi, mini e morbide, ma non puoi indossarle in alcuni modi!

Quando scegliamo i capi da indossare ci troviamo sempre in difficoltà, perché ci sentiamo quasi obbligate a scegliere tra le tendenze del momento. La cosa che invece dobbiamo sempre fare è capire quali sono le mode più in voga e scegliere tra queste i capi che più si adattano al nostri fisico e al nostro stile! Solo in questo modo saremo delle vere icone di stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i modelli di gonne più in voga per l’estate 2022:

dritta midi : brand di lusso come Hermés, Jacquemus e Chanel sono molto chiari, e dicono che il modello di gonna per l’estate 2022 è quella dritta, lunga fino a sotto il ginocchio e a vita alta. Ma come indossarla? Con dei crop top, bluse morbide portate all’interno oppure top costumi per il mare. L’errori di stile peggiore che puoi fare è indossare la gonna midi con una maglia lunga. Otticamente andrai a coprire le forme del tuo corpo e ti regalerai qualche chilo in più.

: brand di lusso come Hermés, Jacquemus e Chanel sono molto chiari, e dicono che il modello di gonna per l’estate 2022 è quella dritta, lunga fino a sotto il ginocchio e a vita alta. Ma come indossarla? Con dei crop top, bluse morbide portate all’interno oppure top costumi per il mare. L’errori di stile peggiore che puoi fare è indossare la gonna midi con una maglia lunga. Otticamente andrai a coprire le forme del tuo corpo e ti regalerai qualche chilo in più. mini con giacca: un’altra tendenza che riguarda il 2022 in generale è l’abbinamento giacca e gonna mini a fantasia. Chanel ad esempio propone questo look utilizzando il classico tessuto in tweed del brand. Noi possiamo utilizzare la gonna mini con una giacca a completo oppure con una blusa a fantasia. Ricordiamoci sempre l’occasione in cui utilizzare questa gonna. La mini gonna non è adatta alle occasioni più formale.

un’altra tendenza che riguarda il 2022 in generale è l’abbinamento giacca e gonna mini a fantasia. Chanel ad esempio propone questo look utilizzando il classico tessuto in tweed del brand. Noi possiamo utilizzare la gonna mini con una giacca a completo oppure con una blusa a fantasia. Ricordiamoci sempre l’occasione in cui utilizzare questa gonna. La mini gonna non è adatta alle occasioni più formale. morbida lunga: ultima, ma non per importanza, è la gonna a vita alta, lunga fino alle caviglie e a vita alta. Da indossare anche come copricostume al mare, da abbinare alla fantasia o colore del nostro costume da bagno. Ricordate sempre di scegliere il modello che più valorizzi la vostra fisicità. A proposito, Sai quale costume si addice di più alla tua fisicità? Ecco quale scegliere”

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista le gonne e l’errore di stile da evitare ad ogni modello!

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le novità in fatto di fashion!