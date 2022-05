Il successo del tuo matrimonio dipende dalla compatibilità dei vostri nomi

La chiave per un matrimonio felice? Secondo alcuni potrebbe dipendere dalla compatibilità dei nomi degli sposi. Ecco come calcolarla.

Quando si decide di legarsi ad una persona per sempre e di sposarla ci si augura che quell’amore viva in noi per sempre. Affinché un matrimonio abbaia successo e sia prosperoso i due coniugi dovranno riuscire a superare le insidie della vita insieme. Non è semplice restare uniti e saldi quando la vita si fa stressante e gli impegni ed i figli occupano gran parte delle nostre giornate. Eppure piccoli accorgimenti potrebbero fare una grande differenza ed essere di grande aiuto.

Se si desidera un matrimonio felice bisognerebbe realizzare queste piccole condizioni:

Ridere insieme almeno una volta al giorno

Litigare senza esagerare e non andare a letto col cuore arrabbiato

Non tenersi le cose dentro ma dialogare

Ed ultimo ma non per importanza dirsi GRAZIE.

Una coppia ha molti motivi per dirsi grazie. Grazie di esserci, di badare alla casa e ai figli, di impegnarsi per ottenere una stabilità finanziaria… Sottovalutiamo troppo spesso il potere di questa parola che sembra essere la chiave per un matrimonio di qualità. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università della Georgia, ha esaminato 468 coppie sposate sottoposte a test che avevano l’obiettivo di valutare la comunicazione coniugale. Stando alle conclusioni dello studio le coppie abituate a mostrare all’altro la propria gratitudine erano più salde e felici.

In alternativa per assicurarsi che il matrimonio sia felice e duraturo è possibile scegliere un partner con un nome compatibile col nostro. Sembrerebbe che il grado di compatibilità dei nomi tra due persone predica il successo del matrimonio.

Compatibilità dei nomi del partner e successo del matrimonio

Questo calcolo della compatibilità dei nomi tra due partner è molto diffuso sul web. Molti utenti si lasciano intrigare da questo calcolo che assicura un futuro promettente alle coppie in possesso di nomi compatibili.

Scoprire se il tuo matrimonio avrà successo a partire dai vostri nomi è semplicissimo. Basta sommare i valori dei numeri associati alle lettere dei nomi.

Ecco i valori di riferimento per ciascuna lettera:

1: A, J, S.

2: B, K, T.

3: C, L, U.

4: D, M, V.

5: E, N, W.

6: F, O, X.

7: G, P, Y.

8: H, Q, Z.

9: I, R.

Quindi può essere avviato il processo di calcolo per scoprire la compatibilità dei nomi delle due persone che compongono la coppia:

Facciamo un esempio:

ROMEO= 9+6+4+5+6= 30

GIULIA= 7+9+3+3+9+1=32

30+32=62

Nel caso in cui il numero finale sia maggiore di 9, il numero 9 viene ridotto fino ad ottenere un risultato compreso tra 1 e 9, sommando le cifre

62= 6+2=8

I risultati vengono quindi letti attraverso la semantica dei numeri:

1: Tradimento, inganno e instabilità

2: Passione e armonia

3: turbolenze affettive e sforzi per garantirne la stabilità

4: coesione, sacrificio reciproco

5: realizzazione di una famiglia felice

6: Contraddizioni e controversie

7: Divertimento e spensieratezza

8: Separazione, fine, impossibilità di proseguo 9: completezza e compimento