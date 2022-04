Rita Pavone rifatta? Ecco la verità di Striscia la Notizia

Rita Pavone, cantante, attrice, imitatrice e showgirl italiana è passata sotto il radar attento di Fatti e Rifatti. Cosa avrà rivelato lo scanner? Ha ricorso alla chirurgia? Scopriamolo nel dettaglio!

Ci ha fatto ballare, ci ha tenuto compagnia nelle lunghe giornate con il suo modo di fare e con la sua musica. Rita Pavone è un’icona della musica italiana. Un pilastro che ha segnato la storia e su cui si fonda la nuova generazione.

Dopo aver raggiunto la notorietà negli anni 60 a per il suo modo di vestire prettamente mascolino e da “maschiaccio“. la Pavone ha calcato le scene per lunghi decenni soprattutto perché con il suo look stava scandalo non rientrando negli standard canonici della donna italiana di quegli anni.

Eppure, quel suo modo di vestire, di fare, molto strano per l’epoca si è poi rivelato un precursore di molte mode del futuro. Rita infatti, oltre ad essere una cantante di successo è classificabile come una donna che ha cercato di cambiare il modo di vedere le cose.

Negli anni, soprattutto perché adesso ne ha ben 77, la piccola ribelle “Pel di carota” è stata spesso al centro di dubbi e domande sulla sua estetica. Così, Striscia La Notizia ha deciso di analizzare nella sua rubrica “Fatti e Rifatti” tutti gli interventi chirurgici e i ritocchini della cantante (sempre che ce ne siano). Scopriamolo insieme!

Rita Pavone, si è rifatta? Ecco la verità

27 album all’attivo e 77 anni d’età. Rita Pavone ha conquistato tutti con la sua simpatia e auto ironia. Chissà se è riuscita a conquistare e superare il temutissimo test della rubrica di Antonio Ricci, Fatti e Rifatti.

Secondo lo scanner test di Striscia La Notizia, Rita Pavone avrebbe ricorso a una serie di trattamenti estetici. Prima fra tutti, la cosa che balza di più all’occhio sono le labbra.

Per il programma satirico non ci sono dubbi: le labbra della Pavone sono più voluminose e piene rispetto agli anni 60′. Ma non è tutto. Anche gli zigomi sembrerebbero essere stati modificati rispetto al passato. In particolare negli ultimi anni appaiono più lisci e setosi.

Questo articolo è stato redatto con l’intenzione di raccontare curiosità del mondo dello spettacolo, raccogliendo fonti e informazioni. Pertanto non ha lo scopo di giudicare in qualcun modo le scelte di vita delle persone, né tanto meno di esprimere un giudizio o una morale sull’operato di ogni singolo individuo.