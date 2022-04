Vuoi farti crescere dei capelli lunghi e robusti? Prova questi consigli

Ci sono alcuni consigli che puoi seguire con cura per ottenere dei capelli lunghi e robusti. Scopriamoli insieme.

Se vuoi dei capelli forti e resistenti, allora non devi fare altro che seguire i nostri consigli, soprattutto se i tuoi capelli sono fini.

Se hai già provato qualsiasi cosa che possa aiutare a farti crescere delle ciocche più forti, più lunghe e più sane, allora fai un altro tentativo seguendo i nostri preziosi suggerimenti.

Capelli lunghi e robusti? Segui attentamente questi preziosi consigli

Chi di noi non ha sognato di avere una chioma più sana e voluminosa? Bè, con il nostro aiuto riuscirai ad ottenerla.

Con i nostri consigli, sarai in grado di riparare eventuali danni, incoraggiando allo stesso tempo una crescita sana. Ovviamente prima di vedere un buon risultato, ci vorrà del tempo. Pensa che i capelli crescono solo mezzo centimetro al mese, quindi la pazienza è la chiave di tutto. Qui di seguito puoi trovare dei preziosi consigli su come ottenere dei capelli lunghi e robusti.

Non lavarli troppo

Trova la tua routine di lavaggio. La giusta cadenza dipende dai tuoi capelli e dalla tua struttura specifica, ma cerca di evitare il lavaggio quotidiano, che può portare a un’eccessiva secchezza o all’irritazione del cuoio capelluto. Inizia a fare lo shampoo ogni due giorni al massimo per evitare un cuoio capelluto secco. Inoltre, nei giorni di lavaggio, assicurati di usare la formula giusta, che deterge, nutre, rafforza e fortifica pur rimanendo delicata.

Taglia frequentemente per ottenere dei capelli lunghi e robusti

Se stai facendo crescere dei capelli danneggiati, la tua chioma finirà per sembrare più sottile e crescerà solo fino a un certo punto. Quindi un taglio frequente ti aiuterà a sbarazzarti del danno prima ancora che appaia e a far crescere al meglio i tuoi capelli.

Usa una quantità sufficiente di balsamo

Lavare i capelli meno volte non significa utilizzare meno balsamo. Pensa al balsamo come a una dose di forza, morbidezza e vitalità per i tuoi capelli. La formula giusta idrata, migliora l’elasticità e crea uno scudo protettivo intorno alle ciocche per prevenirne la rottura.

Riduci al minimo il calore

Asciugare all’aria anche solo un giorno o due alla settimana può fare miracoli per ridurre i danni ai capelli. Se questo non è un’opzione e hai bisogno di uno strumento a caldo, assicurati di usare un protettore di calore in anticipo per proteggere le ciocche.

Massaggia il cuoio capelluto

Stimolare il cuoio capelluto e le radici aiuta ad aumentare la circolazione e il flusso di sangue al follicolo pilifero. Puoi massaggiare il cuoio capelluto bagnato o asciutto, ma ti consigliamo di abbinarlo a un olio nutriente prima del lavaggio o a un siero rinforzante dopo il lavaggio.

Applica un trattamento settimanale

Va bene seguire una routine di lavaggio, ma un trattamento profondo settimanale mirato farà sì che i tuoi capelli siano veramente nutriti e rafforzati. Trova il trattamento giusto in base alle tue preoccupazioni e spalmalo settimanalmente per fortificare, nutrire e aiutare a prevenire danni futuri.

Opta per la seta

Dormire su una federa di seta riduce drasticamente l’attrito e la trazione, portando a una minore caduta dei capelli durante la notte. Allo stesso modo, anche gli elastici per capelli di seta aiutano a ridurre le pieghe, gli strappi e i grovigli.

Punta sulle sostanze nutritive per capelli lunghi e robusti

C’è una correlazione diretta tra la nostra dieta e lo stato della nostra chioma. Una dieta equilibrata ricca di ferro, proteine e grassi sani è il complemento perfetto per il resto della tua routine. Se vuoi aumentare l’apporto di nutrienti, aggiungi un integratore per capelli per promuoverne così la crescita.