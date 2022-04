Non le solite melanzane, non la solita cottura: così fate impazzire tutti

Bastano tre ingredienti melanzane con speck e scamorza per un secondo piatto completo e anche meno pesante di quello che possiamo immaginare. E c’è una panatura speciale

Se le melanzane sono il nostro ortaggio preferito siamo già sulla buona strada. Se poi ci piacciono fritte, siamo assolutamente in buona compagnia, ma volendo preparare un secondo alternativo possiamo usare il forno (o la friggitrice ad aria) invece della padella e farcirle.

Nascono così le melanzane con speck e scamorza, un secondo piatto completo e pieno, ideale anche per farcire un panino, una piadina, un toast. La preparazione è molto veloce e il risultato finale è da applausi a scena aperta.

Melanzane con speck e scamorza, il ripieno decidiamolo noi

La bellezza di questa ricetta è nella sua praticità. Possiamo sostituire lo speck con un altro affettato come prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadella e la provola con provola, toma, caciocavallo, fontina o oltre formaggi simili.

Ingredienti:

2 melanzane tonde medie

10 fette di scamorza

10 fette di speck

2 uova medie

10 ml di latte intero

2 cucchiai di pecorino

150 g di pangrattato

1 mazzetto di prezzemolo

olio di oliva q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Per prima cosa cominciamo a lavare le melanzane sotto acqua corrente, poi spuntiamole e asciughiamole con un canovaccio pulito. Ricaviamo delle fette spesse circa mezzo centimetro, mettiamole in un colapasta con un po’ di sale grosso e un peso sopra e lasciamole così vicino al lavandino per almeno 20 minuti.

Poco prima di riprenderle, prepariamo tutto quello che occorre per la panatura. In un piatto sbattiamo le due uova con un pizzico di sale. In un altro versiamo il pangrattato insieme al pecorino grattugiato fresco, al prezzemolo tritato finemente e a qualche macinata di pepe fresco, dando una girata per mescolare tutto.

Recuperiamo le fette di melanzana ( guardiamo altre ricette con le melanzane) , sciacquiamole velocemente e tamponiamole con carta assorbente da cucina. Poi tutto quello che dobbiamo fare è passarle una prima volta nell’uovo, poi nel pangrattato aromatizzato, una seconda volta nell’uovo e un’altra volta nel pangrattato. Impaniamo così tutte le fette di melanzane e appoggiamole in fila su una teglia già rivestita con carta forno. Un filo d’olio in superficie e poi facciamole cuocere in forno per 10 minuti a 180° fino a quando cominciano a diventare dorate.

A quel punto tiriamo fuori e farciamo metà delle melanzane con lo speck e la provola tagliati a pezzetti. Poi chiudiamole a panino con le altre melanzane che abbiamo avanzato. Quindi inforniamo di nuovo per 10 minuti e tiriamo fuori.

Possiamo mangiarle sia calde che a temperatura ambiente. Avete visto come è facile? E allora adesso tocca a voi provare.