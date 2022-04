Matilde Brandi rifatta? La foto del passato svela la verità assoluta

Com’è cambiata negli anni Matilde Brandi? Sbuca fuori la foto del passato che racconta la verità assoluta sulla showgirl. Si è rifatta o no? Scopriamolo insieme!

L’attrice, conduttrice e showgirl Matilde Brandi è diventata nota per essere stata la ballerina di Domenica In, nell’edizione condotta da Carlo Conti. Da allora ne è passato di tempo e Matilde ne ha fatta di strada nel mondo dello spettacolo…

Nata a Roma nel 1969, Matilde Brandi è sempre stata un’appassionata della danza. Motivo che l’ha spinta a iniziare ben presto una carriera televisiva, complice la sua naturale bellezza.

Dopo essersi diplomata al Balletto di Roma nel 1990, diviene prima ballerina di Domenica In fino al 1995. Negli anni la showgirl e ballerina si è sempre mostrata solare, con uno splendido carattere e con un modo di fare unico. Anche la sua bellezza è sempre stata messa in primo piano.

Dopo essersi ritirata per un periodo dalle scene televisive, soprattutto per dedicarsi alle figlie Aurora e Sofia. Matilde ha deciso di ritornare sulle scene: dapprima come concorrente a Tale e Quale nell’edizione del 2018, show condotto da Carlo Conti; dopo come concorrente al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2020 condotta da Alfonso Signorini.

In entrambe le occasioni, la Brandi ha avuto modo di far vedere se stessa, la sua auto ironica, il suo modo di fare e il suo carattere solare. E soprattutto ha dato dimostrazione di essere rimasta la stessa ragazza di vent’anni prima, soprattutto fisicamente. Da qui il dubbio del web: si è rifatta?

Matilde Brandi, rifatta? Ecco fuori la verità

Matilde Brandi è tornata da qualche anno in televisione, rilanciando la sua carriera.

A 53 anni, Matilde continua a essere considerata un’icona di bellezza. Negli anni ha spesso rivelato dichiarazioni riguardo il suo stile di vita e il suo rapporto con la chirurgia.

La Brandi infatti sostiene che dietro il suo fisico perfetto vi sia un ferreo modo di pensare. Matilde infatti è propensa al sacrificio. Fa molta attività fisica e sta estremamente attenta a quello che mangia. In particolare, secondo una recente intervista, la showgirl e ballerina ha dichiarato di aver eliminato totalmente dalla sua vita il latte, il caffè e gli insaccati considerati il “male” per la ritenzione idrica.

Sembrerebbe infatti che la Brandi non abbia ricorso alla chirurgia estetica invasiva ma si sia dedicata a prendersi cura del suo corpo, anche grazie a qualche trattamento meno invasivo. Fatto sta che, Matilde conserva la sua bellezza immutata nel tempo.

Questo articolo non vuole essere considerato al pari di un giudizio estetico o morale delle decisioni altrui. Ha il solo scopo di raccontare, tramite la raccolta di informazioni e di fonti, una curiosità del web legato al mondo dei Vip.