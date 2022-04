Jennifer Lopez rifatta? Ecco com’è la diva senza trucco e senza filtri

Jennifer Lopez è una delle star più amate da tutto il mondo. Famosa per il suo talento e bellezza, ma il suo charme è tutto frutto di made natura? Ecco com’è la cantante senza make up.

Jennifer Lopez non ha di certo bisogno di presentazioni. Cantante, attrice, modella, ballerina. Durante il corso di questi anni ha sperimentato numerosi ruoli senza mai restare nella sua comfort zone.

Ogni suo lavoro diventa un vero e proprio successo e grazie al suo talento ha subito fatto breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori. Anche la sua bellezza, durante il corso di questi anni di onorata carriera, non è di certo passata inosservata e l’ha aiutata a farsi strada tra la concorrenza.

Basti pensare che per mesi e mesi si è parlato della possibile assicurazione fatta al suo Lato B, considerato uno dei più belli al mondo. In molti però sospettano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura, ma che durante il corso di questi anni si sia rivolta all’aiuto del chirurgo per migliorare tratti del suo corpo e per apparire costantemente giovane, ma qual è la verità? Jennifer Lopez si è rifatta oppure no?

Jenniefer Lopez si è rifatta? La star americana rompe il silenzio e svela la verità

Jennifer Lopez, che ha lanciato il nuovo trend della primavera, è ovviamente venuta a conoscenza dei sospetti che girano intorno alla sua bellezza. Tant’è che spesso e volentieri si è ritrovata a leggere i commenti degli utenti della rete che si chiedevano quali interventi avesse fatto per mantenersi così bella e giovane.

La diva americana ha scelto di rompere il silenzio proprio attraverso i suoi canali social e di rivelare tutta la verità. La Lopez ha smentito di essersi rifatta, affermando che durante il corso di questi anni non è mai ricorsa all’aiuto del chirurgo per rifarsi e nemmeno per qualche iniezione di botox per eliminare i segni del tempo.

Jennifer ha confidato che i segreti della sua bellezza sono sport, cibo sano e tanti pensieri positivi. La cantante preferisce concentrare le sue energie su se stessa, i suoi obiettivi e le persone a cui vuole bene. Senza dare troppo peso ai pensieri negativi come invidia e rabbia. Questo, secondo lei, è la ricetta segreta per essere belli. Tant’è che in fondo a questo articolo trovate un video, pubblicato da lei stessa, la si vede senza trucco ed è possibile notare tutta la sua bellezza al naturale. Senza trucco o l’utilizzo di filtri social che modificano il proprio aspetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez non si è rifatta e la sua bellezza, e relativo charme, sono frutto di madre natura e del duro allenamento.