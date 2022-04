Jennifer Lopez rivoluziona la french manicure: il nuovo trend di primavera

Jennifer Lopez anticipa il trend di questa primavera, aggiungendo però un tocco originale alla tradizionale french manicure.

Chi se non lei è in grado di prendere un’iconica manicure e trasformarla in qualcosa di unico e sensazionale? Stiamo parlando ovviamente dell’ultima tendenza che ha scosso i social.

La french manicure, come ben sappiamo, è un classico, ma chi ha detto che anche ad un classico non possa essere aggiunto un tocco originale e unico nel suo genere? Scopriamo insieme come Jennifer Lopez ha deciso di personalizzare la french manicure.

Jennifer Lopez, una french manicure rivoluzionaria

Jennifer Lopez è ormai una vera e propria icona di stile. I suoi look riescono sempre a lascare a bocca aperta, per non parlare del suo fisico da urlo, anche alla soglia dei 53 anni.

Ma non c’è nulla da fare. La cantante americana è una trendsetter in tutto e per tutto, anche quando si tratta di manicure. Infatti, la vincitrice dell’Icon Award agli iHeart Radio Music Awards, tenutosi il 23 marzo, non ha lasciato nulla al caso. Per ricevere la tanto ambita statuetta, la Lopez si è presentata sul red carpet con un vestito da urlo. Ma non è l’unica cosa che i fan hanno notato.

Infatti, Tom Bachik, il manicure di Jennifer ha condiviso sui social un dettaglio molto interessante che ha completato il meraviglioso look di quella serata. Per l’occasione la compagna di Ben Affleck, con il quale si rivede ormai da diversi mesi, ha sfoggiato una manicure decisamente originale: una doppia french manicure. Proprio così, si tratta di una french manicure minimale e glamour, senza colore e con solo un accenno di shimmer sulla punta.

Bachik ha chiamato questo nuovo stile “il Minimalistic Modern Mani”. Per la realizzazione di questa innovativa french manicure della Lopez, ha scelto uno smalto trasparente per la base e delle unghie a forma di bara. Per ottenere quella seconda curva scintillante in cima alla punta smerigliata, ha utilizzato uno smalto in gel rosa.

Ormai si tratta di una tendenza che conquisterà ogni singola star hollywoodiana e continuerà a dominare, non solo questa primavera, ma ogni trend per le unghie nel prossimo futuro. Betina R. Goldstein, un’altra grande nail artist delle celebrities e perfino di Chanel, ha recentemente condiviso le sue previsioni sulle tendenze nail art della primavera 2022. Lei ha suggerito una french Mani leggermente modificata, con l’aggiunta di una punta di bianco sporco in cima all’unghia.

Secondo Betina, in breve tempo, vedremo questa tendenza su tutti i più celebri red carpet. Questa french manicure è molto naturale e accessibile, e aggiunge raffinatezza alle unghie, sia corte che lunghe. Quindi, non ci resta che prendere spunto da Jennifer Lopez e provare la tendenza unghie più hot di questa primavera.