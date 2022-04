La Regina contro Harry e Meghan: il libro della sua amica rivela tutto

L’assistente della Regina Elisabetta Angela Kelly ha scritto una biografia cha è una mossa elegantissima contro Harry e Meghan.

Quella recentemente pubblicata sui Sussex, intitolata Finding Freedom, è considerata una biografia non ufficiale, anche se è emerso che Meghan ha dato diversi “aiutini” ai giornalisti che l’hanno stilata. Le cose sono andate diversamente per il libro di Angela Kelly.

Angela è stata per 28 anni al completo servizio della Regina, curando ogni minimo dettaglio dei suoi famosissimi abiti dai colori accesi e dei suoi innumerevoli cappellini.

Senza dubbio quindi Angela Kelly ha davvero molto da raccontare, e lo farà da un punto di vista molto vicino al cuore della Regina.

Considerando infatti che la Regina ha approvato la biografia, è chiaro che ciò che scrive Angela è ciò che pensa anche Elisabetta.

Perché la biografia di Angela Kelly è una mossa della Regina Elisabetta contro Harry e Meghan?

Bisogna specificare a questo punto che il libro di Angela Kelly, intitolato L’altro faccia della medaglia – La Regina, l’Assistente e il Guardaroba, è già uscito alcuni anni fa.

Ovviamente però la narrazione del terribile periodo della Pandemia, della Megxit e della dolorosa scomparsa del Principe Filippo non erano comprese nel libro.

All’epoca, infatti, quegli eventi non si erano ancora verificati e, soprattutto, assolutamente nessuno avrebbe potuto prevedere almeno due di essi.

La Megxit, la Pandemia e la morte di Filippo, però, sono tre argomenti cardine della storia della Monarchia Inglese e, come si può immaginare, hanno avuto un’enorme importanza nella vita privata della Regina.

In qualità di assistente personale della Regina Angela Kelly ha avuto modo di assistere in pima persona a ognuno di essi.

Non bisogna dimenticare, per esempio, che Angela Kelly è la donna che ha rifiutato di mostrare a Meghan la tiara del suo matrimonio. All’epoca la guardarobiera della Regina non aveva avuto modo di accontentare le richieste della Duchessa- Il motivo era che Angela non aveva ricevuto alcuna comunicazione dalla Regina e non le era consentito estrarre i gioielli di Sua Maestà dalle cassette di sicurezza senza un permesso formale.

Si tratta di uno dei primi episodi in cui il caratterino della Duchessa emerse in maniera palese, a fu anche il momento in cui Harry disse “ciò che Meghan vuole, Meghan lo ottiene”.

In seguito Harry e Meghan hanno fatto spesso accenno a quello spiacevole evento per sottolineare quanto la Famiglia Reale non si sia “messa a disposizione” per accogliere la novella sposa.

L’atteggiamento scostante e poco conciliatore dei Royals è stato anche al centro della famigerata intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey. Avvenuta a marzo 2021 e messa in onda poco prima della morte di Filippo, fu un vero terremoto per la Royal Family.

A quelle accuse però la Famiglia Windsor non ha mai potuto rispondere direttamente, perché il protocollo reale impone di “non lamentarsi, non commentare”, a prescindere dalla gravità delle accuse.

Ecco allora che i nuovi capitoli che verranno aggiunti al libro di Angela Kelly e per i quali l’autrice ha già ricevuto l’autorizzazione saranno importantissimi.

Avranno infatti lo scopo di mostrare “l’altra faccia della medaglia”, come dice il titolo del libro. La versione dei fatti della Famiglia Reale sulla Megxit è pronta a venire finalmente alla luce.

Sarà anche l’occasione per poter comprendere profondamente gli sconvolgimenti che hanno travolto la vita della Regina d’Inghilterra negli anni della Pandemia. La Kelly parla di una “royal bubble”, cioè di una “bolla reale” che era stata messa a punto intorno a Windsor per proteggere la Regina da ogni contatto esterno.

Angela Kelly fa parte del ristrettissimo staff che non ha mai lasciato sola Elisabetta. Per questo ha potuto toccare letteralmente con mano la solitudine, la fatica e il dolore che da circa due anni sono piombati sulle spalle della monarca più longeva della storia d’Inghilterra.

I curiosi dovranno aspettare soltanto qualche settimana: la biografia aggiornata di Angela Kelly è prevista in uscita nel mese di Maggio 2022.

