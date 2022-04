Applicare l’eyeliner con un cucchiaio: il trend che ha conquistato il web

Sai che si può applicare l’eyeliner anche con un cucchiaio? Scopriamo insieme il trend che ha spopolato sul web.

Quante di noi cercano le perfezione quando si tratta di ottenere quel bellissimo effetto ad ala di pipistrello con il proprio eyeliner? Molte di noi hanno provato un’infinita di tecniche ma magari non siamo ancora riuscite a trovare quella che fa al caso nostro.

Nell’ultimo periodo sta impazzando sul web una tecnica innovativa e molto originale. basta sola munirsi di un cucchiaio. Scopriamo insieme come funziona.

Come applicare l’eyeliner con un cucchiaio? Ti sveliamo il segreto

Sembrerà magari una tecnica inefficace, ma potrebbe rivelarsi quella giusta per te e per le tue esigenze. Questa tecnica è anche adatta a chi si trova ancora alle prime armi.

E’ anche vero che il cucchiaio può essere usato per qualsiasi cosa quando si ha a che fare la la palette e l’applicazione dei prodotti. E ovviamente questo include anche l’eyeliner. Alcuni truccatori ancora non sono completamente convinti di questa tecnica ma lasciamo a te il giudizio finale. Non ti resta che prendere un cucchiaio e metterti all’opera. Vediamo allora passo dopo passo come procedere per applicare l’eyeliner con un cucchiaio.

Misura la lunghezza delle ali

Per essere sicura di applicare l’eyeliner nelle zone giuste, misura la lunghezza delle ali prima di iniziare. Se non l’hai mai usato per applicare il tuo make up, il cucchiaio risulterà un po’ difficile da manovrare all’inizio, ma non sarà così complicato riuscire a trovare i punti di partenza e di arrivo.

Usa il manico del cucchiaio per l’ala inferiore

Per la parte inferiore dell’ala, posiziona il manico accanto alla palpebra inferiore dove curva verso l’alto. A questo punto prendi l’eyeliner e segui il manico fino a quando la tua ala sarà stata completata.

Utilizza la paletta concava del cucchiaio per l’ala superiore

Si tratta di un passaggio un po’ complicato quindi presta particolare attenzione. Prima di tutto devi fare affidamento sul cucchiaio per applicare l’eyeliner. Posizionalo a metà della tua palpebra e collegalo al punto finale della linea dell’ala. Non ti resta quindi che seguire le linee.

Finisci di applicare l’eyeliner riempendo gli spazi

Dopo aver disegnato le linee, non ti rimane che riempirle. Le tue ali potrebbero risultare un po’ più spesse del normale, ma questo non significa che il risultato non sia di tuo gradimento.

Il risultato finale

In pratica basta seguire le linee del cucchiaio. Invece di disegnare le linee da sola, basta semplicemente riempire gli spazi, il che potrebbe non essere una brutta cosa per chi volesse seguire una linea guida.

Il nostro consiglio è quello di non aver paura di provare questa tecnica, soprattutto se sei alle prime armi con l’applicazione dell’eyeliner alato. La tecnica funziona, hai solo bisogno di un po’ di pazienza! Non importa come decidi di fare le tue ali, devi solo avere fiducia in te stessa e vedrai che il risultato non ti deluderà!