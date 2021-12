Scegli un cucchiaio e scopriamo cosa ti aspetta nel 2022

By

Sei pronto a scoprire che sapore avrà il tuo 2022 grazie al test del cucchiaio? Ne dovrai scegliere uno e il suo contenuto ci dirà tutto!

Ebbene sì, con Natale e Capodanno ormai veramente alle porte è ora di iniziare a pensare al 2022.

Che cosa ti accadrà nel nuovo anno?

Per quanto ci sembrino sempre volare letteralmente via, gli anni hanno trecentosessantacinque giorni: ti potrebbe succedere letteralmente di tutto!

Per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di proporti un test della personalità alquanto particolare: che ne dici, ti va di scegliere uno di questi cucchiai?

Test del cucchiaio: scegline uno e il suo contenuto ci svelerà cosa ti aspetta nel 2022

Chiudi per un attimo gli occhi ed immagina: è già il primo Gennaio 2022. Che emozione!

Oltre a sbagliare costantemente la data se la scrivi a mano (e dover quindi trasformare l’ultimo uno in un due con degli sgorbi poco eleganti), finalmente è iniziato l’anno nuovo.

Che cosa ti aspetta nei prossimi trecentosessantacinque giorni?

Anche se vorremmo saper prevedere alla perfezione che cosa succederà, sai bene che non questo non è possibile. O forse no?

Va bene, va bene: non possiamo prevedere il futuro ma possiamo chiederti di scegliere tra uno di questi quattro cucchiaini!

Cosa vorresti: del riso, della minestra, del pepe o dei cereali? La tua scelta ci parlerà del tuo nuovo anno: vale la pena fare un tentativo, no?

hai scelto il cucchiaio di riso : beh, anche se non ti sembrava sappi che hai scelto uno dei simboli universali di prosperità ed abbondanza !

(Ecco perché si tira agli sposi: non è solo per vendicarsi di averci fatto uscire di casa vestiti di tutto punto a metà Luglio!).

Se hai deciso di prendere una cucchiaiata di riso, possiamo già dirti che il 2022 sarà un vero e proprio anno di crescita . In amore, nel lavoro, nelle relazioni con gli amici o semplicemente per te stesso: riuscirai a prendere strade diverse e a diventare la persona che vuoi essere (o, quantomeno, a metterti sulla buona strada).

Evviva!

Questo è un simbolo fortunatamente benaugurante, quindi non ti devi aspettare brutte notizie. La minestra, però, ci parla anche di due cose molto importanti: la prima è la condivisione e la seconda è l’umiltà.

Il tuo anno nuovo, quindi, sarà pieno di lezioni da imparare: prima capisci quali sono e meglio starai! Dovrai condividere quello che hai con gli altri e riuscire ad incontrarli a metà strada; per fare questo, ovviamente, dovrai essere meno orgoglioso di quanto tu già non sia. Ecco che l’umiltà si fa vedere! Ti potrà capitare di dover vergognarti o di dover apprendere questo sentimento sbattendo un poco la testa contro una situazione ma l’importante è che tu riesca a crescere e migliorare!

hai scelto il cucchiaio di pepe : un cucchiaio di pepe da mandare giù tutto insieme è la tua scelta per il 2022?

No, dai, ovviamente puoi sorbirlo come vuoi: il punto è sapere che cosa ti promette questo cucchiaio che hai scelto nel nostro test di oggi!

Il pepe è un simbolo molto forte di ricchezza , virilità e potenza : se lo hai scelto, quindi, puoi aspettarti un anno veramente molto pieno di avvenimenti!

Fai attenzione, però: anche se tutto va per il verso giusto, questo non vuol dire che tu debba diventare arrogante. Il pepe è anche un simbolo di umiliazione e, quindi, ci avverte che, a forza di puntare in alto, potresti finire per fare il passo più lungo della gamba. Più nemici ti farai e più c’è la possibilità che un tuo fallimento si trasformi in una dura lezione da imparare!

Avrai a che vedere con “sapori” e sensazioni diverse quindi non dimenticare di fare attenzione! Uscirai dalla tua comfort zone e farai di tutto e di più: ovviamente, però, è meglio anche continuare a fare attenzione.

La scelta ci rivela che potresti avere dei problemi di salute, fortunatamente non gravi.

Per caso farai qualcosa di troppo estremo o di troppo pericoloso? Forse è meglio fare attenzione: il nuovo anno potrebbe portarti qualche piccola ma brutta sorpresa!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.