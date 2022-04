Isola dei Famosi, il pubblico non perdona: chi sbaglia paga

All’Isola dei Famosi il pubblico della rete non ha alcuna intenzione di volerci mettere una pietra sopra: chi sbaglia, paga il suo conto. Ecco chi potrebbe perdere al televoto di giovedì prossimo.

All’Isola dei Famosi il pubblico della rete segue tutto con attenzione e le varie frasi pronunciate dai naufraghi durante il daytime non passano di certo inosservate. Certo, a differenza del Grande Fratello Vip, che ci ha tenuto compagnia per ben 6 mesi, qui non abbiamo modo di poter seguire le dinamiche 24 ore su 24 ma si riesce comunque ad avere un quadro generale di quanto accade.

Durante la scorsa diretta, Ilary Blasi ha aperto il televoto, dopo aver diviso le coppie, annunciando che uno dei concorrenti potrebbe terminare il suo percorso e ritrovarsi a Playa Accopiada. A contendersi l’eliminazione, sono Nick dei Cugini di Campagna, che si è ritrovato da solo dopo la squalifica del suo compagno artistico e di avventura, Gustavo Rodriguez, papà di Belen, e Nicolas Vaporidis, attore che ha incantato migliaia di italiani.

Chi di loro però riuscirà ad avere la meglio? Per rispondere a questa domanda bisogna attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi, ma siccome la curiosità è troppa abbiamo scelto di lanciare un sondaggio ai nostri lettori sui canali social e i risultati non si sono fatti attendere.

Sondaggio Isola dei Famosi: chi perderà il televoto tra Gustavo, Nick e Nicolas?

Prima di rivelarvi quale concorrente vorrebbero salvare e quale eliminare dal programma di Ilary Blasi, che lunedì scorso ha tolto il fiato con il suo incredibile look, ci sono alcune precisazioni da dover fare.

La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del televoto ufficiale, ma si vuole soltanto sapere quali sono le preferenze degli utenti della rete in merito ai personaggi e programmi trattati e in tal senso non si vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio a riguardo. Le varie posizioni, infatti, sono state stilate attraverso una media di voti ricevuti e in fondo all’articolo trovate tutte le percentuali dei voti ricevuti. Chiarito questi importanti aspetti, vediamo subito chi dovrebbe abbandonare il programma secondo i nostri lettori e chi proseguire.

All’ultimo posto di questa classifica, dove di conseguenza dovrebbe lasciare il gioco, troviamo Gustavo Rodriguez. Purtroppo chi sbaglia paga e la sua frase ad Ilona Staller, dove se fosse stato per lui non avrebbe mangiato, non ha fatto impazzire l’opinionista Vladimir Luxuria e nemmeno il pubblico della rete. Molto probabilmente ha influito anche le recenti discussioni che hanno visto protagonista suo figlio Jeremias, che proprio non sono andate giù ai telespettatori per aver spiattellato ai 4 venti il segreto rivelatogli da Edoardo Tavassi.

Al secondo posto, ma non con tantissima differenza di voti, troviamo Nick dei Cugini di Campagna. Molto probabilmente, essendo entrato a far parte del gioco da poco, non ha avuto modo di potersi far conoscere al meglio dal pubblico. Discorso completamente diverso, invece, per Nicolas Vaporidis che è riuscito a raccogliere la maggior parte delle preferenze risultando il preferito di questo televoto.