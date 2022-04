Se vuoi applicare l’eyeliner senza sforzi, ecco alcuni trucchi per te

Se trovi difficile applicare l’eyeliner, ecco alcuni metodi che ti permetteranno di farlo senza troppi sforzi. Ma attenzione: di sicuro questi saranno del tutto inaspettati per te.

A volte applicare l’eyeliner perfettamente può essere davvero complesso. Le linee che facciamo sugli occhi possono essere asimmetriche, oppure possono risultare sbavate.

E ancora, la “codina” che disegniamo per allungare l’occhio ci può dare diversi problemi.

Può essere troppo corta, oppure al contrario troppo lunga, ma può anche essere storta oppure non essere perfettamente uguale su entrambi gli occhi.

A volte semplicemente odiamo usarlo per il tempo che impieghiamo ad applicarci a disegnare delle linee perfette ed arriviamo addirittura a preferire altri prodotti di make up che invece richiedono meno tempo.

E se ti dicessimo che esistono dei metodi del tutto inaspettati che rendono l’applicazione dell’eyeliner molto più semplice e ti permettono di utilizzarlo senza troppi sforzi? Ecco quali sono.

Ecco come applicare l’eyeliner senza troppi sforzi

Con i trucchi che ti stiamo per svelare, applicare l’eyeliner sarà facilissimo, non richiederà molto impegno e ti permetterà di farlo senza troppi sforzi.

Ovviamente esistono anche altri segreti che devi conoscere se sei pigra e vuoi comunque applicare l’eyeliner in pochi semplici passaggi e te ne abbiamo parlato qui.

Il primo attrezzo che potrai usare sono delle forcine, che serviranno per dare vita alla famosa “codina” di cui parlavamo prima, rendendola a dir poco perfetta.

Del resto, la matematica non è un’opinione, ma non lo è neanche la geometria. Ed in questo caso questa materia ci tornerà utile.

Come usare le forcine per capelli? Dovremo prenderne una e colorarla con il nostro eyeliner.

A questo punto dovremo aprirla, dando vita ad una V. Se la giri in orizzontale, non ti ricorda proprio la forma della codina ai lati dell’occhio?

Ecco che ti basterà appoggiarla nel punto preciso in cui vuoi che questa appaia e premere per far assorbire il colore: in questo modo non sarai tu ad applicare l’eyeliner, ma sarà tecnicamente la tua forcina.

Puoi fare la stessa identica cosa anche con il filo che usi per cucire. Coloralo con l’eyeliner e poi passalo vicino ai tuoi occhi disegnando le tue codine.

Un metodo analogo, ad esempio, è utilizzato dalle estetiste per comprendere le proporzioni perfette delle sopracciglia prima di effettuare il famoso tatuaggio.

Noi abbiamo rubato la loro idea, traslandola però un po’ più in basso e cioè sugli occhi, ma siamo sicure che ci perdoneranno, perché è per una giusta causa.

Un altro segreto che tutte le beauty influencer insegnano è quello del nastro adesivo. Dovremo applicarlo in diagonale accanto ai nostri occhi esattamente dove vogliamo che escano le nostre codine ed il gioco è fatto.

Se non hai a disposizione lo scotch, in realtà potresti anche usare un post – it, l’effetto sarà lo stesso, ma potrebbe non attaccarsi bene alla pelle e quindi dovrai stare attenta a tenerlo bloccato con l’altra mano.

In modo analogo, ovviamente, potrai usare carta, cartoline, biglietti da visita e chi più ne ha più ne metta, a patto di tenerlo bloccato con l’altra mano onde evitare sbavature.

L’ultimo attrezzo è la forchetta. Ebbene sì, proprio la forchetta ci potrà aiutare, così come anche un cucchiaio (oppure un cucchiaino).

Premendo il manico contro la palpebra, potremo seguire la linea e stendere il make up, un po’ come nei casi precedenti insomma.